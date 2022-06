Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO ONLINE: ¿cómo ver el duelo por la liga argentina?

Boca Juniors vs Central Córdoba EN VIVO chocan este domingo 12 de junio por la fecha 2 de la Liga Profesional de Argentina 2022. El Xeneize busca un nuevo triunfo en el Estadio Único Madre de Ciudades desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina). El duelo se podrá disfrutar vía ESPN, Star Plus y Fútbol Libre. Además, La República Deportes te traerá la cobertura más completa de este duelo.

El azul y oro tuvo un arranque auspicioso al vencer 2-1 a Arsenal de Sarandí en la primera fecha. Con Benedetto y Rojo de vuelta, pero sin Advíncula y Zambrano (convocados por Perú), intentará repetir la victoria conseguida en abril sobre este mismo rival, que debutó en este torneo con una igualdad 1-1 ante Barracas Central.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Estos son los horarios de inicio del partido Boca Juniors vs. Central Córdoba en diferentes países:

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 1.30 a. m. (lunes 13)

Italia: 1.30 a. m. (lunes 13).

Boca Juniors debutó con triunfo en esta Liga Profesional 2022. Foto: AFP

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Podrás ver el compromiso Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO en los siguientes canales:

Perú: ESPN, Star +

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: ESPN Premium

Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: ESPN 4, Star +

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +

Italia: SportItalia.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión de este partido por la Liga Profesional 2022 irá por ESPN Premium en Argentina y por ESPN y Star Plus en el resto de Sudamérica. Si no cuentas con estas opciones, podrás seguir todas las incidencias del Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

En su primer partido por Liga, Central Córdoba empató con Barracas Central. Foto: cacc.sde / Facebook

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Central Córdoba en Fútbol Libre?

Puedes ver el Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO por Fútbol Libre de la siguiente manera:

Entra a futbollibre.online

Busca Boca Juniors vs. Central Córdoba en el listado de compromisos

Pulsa uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Fútbol Libre por internet gratis?

Escribe la siguiente dirección en tu navegador: futbollibre.online. Cuando estés allí, encontrarás la lista con los cotejos del día; selecciona el que desees y elige uno de los links que saldrán en pantalla.

Alineación posible de Boca Juniors vs. Central Córdoba