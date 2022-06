Peñarol vs. Montevideo City: fecha, hora y canal para ver el partido por el fútbol uruguayo

Peñarol vs. Montevideo City EN VIVO se juega este domingo 12 de junio, a las 4.00 p. m. (hora peruana), por la primera fecha del Grupo A del Torneo Intermedio Uruguayo. El partido de hoy tendrá transmisión de Star Plus y se jugará en el Estadio Campeón del Siglo. En caso de que no puedas ingresar a la plataforma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Peñarol vs. Montevideo City: posibles alineaciones

Peñarol : Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos; Rodrigo Saravia, Walter Gargano, Pablo Ceppelini, Máximo Alonso, Ignacio Laquintana; Agustín Álvarez Martínez.

: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos; Rodrigo Saravia, Walter Gargano, Pablo Ceppelini, Máximo Alonso, Ignacio Laquintana; Agustín Álvarez Martínez. Montevideo City: Gastón Guruceaga; José Álvarez, Gabriel Chocobar, Renzo Orihuela, Mathías Suárez; Marcelo Allende, Santiago Cartagena, Franco Catarozzi; Franco Nicola, Sebastián Guerrero, Tiago Palacios.

Peñarol vs. Montevideo City: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Montevideo City Fecha Domingo 12 de junio Hora 4.00 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Estadio Campeón del Siglo

¿A qué hora ver Peñarol vs. Montevideo City EN VIVO?

El enfrentamiento entre Peñarol vs. Montevideo City EN VIVO por la Primera División de Uruguay empezará a las 4.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación:

Perú: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Peñarol vs. Montevideo City EN VIVO?

El partido EN VIVO entre Peñarol vs. Montevideo City EN VIVO será transmitido por la señal de GolTV para toda Sudamérica.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Cómo ver Peñarol vs. Montevideo City ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Montevideo City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar a la plataforma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Montevideo City?

Para acceder a Star Plus y ver el Peñarol vs. Montevideo City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Peñarol vs. Montevideo City: últimos partidos

Montevideo City 0-1 Peñarol | Primera División | 23.04.2022

Peñarol 3-1 Montevideo City | Primera División | 20.10.2021

Montevideo City 0-1 Peñarol | Primera División | 23.06.2021

Montevideo City 1-2 Peñarol | Primera División | 14.03.2021.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Montevideo City?

El partido entre Peñarol y Montevideo City se jugará este domingo 12 de junio en el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en Montevideo, Uruguay. El recinto deportivo fue inaugurado en 28 de marzo de 2016 y tiene capacidad para 40.700 espectadores.