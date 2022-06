¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO por la liga argentina?

Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO se enfrentan en el estadio Víctor Antonio Aguirre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina) por la fecha 2 del Torneo Binance 2022. El encuentro se podrá ver vía ESPN Premium y Star Plus, pero también cuentas con la opción de seguir este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los videos de goles.

Boca Juniors vs. Central Córdoba: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Central Córdoba ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 12 de junio ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Víctor Antonio Aguirre ¿En qué canal? ESPN Premium

Luego de su debut auspicioso con la victoria 2-1 sobre Arsenal de Sarandí, Boca Juniors buscará su segunda victoria al hilo con su visita al modesto Central Córdoba. El cuadro de Sebastián Battaglia puede quedar como único líder del torneo si gana, pues un importante pelotón de equipos empató y se mantienen arriba únicamente con cuatro puntos.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Argentina: ESPN Premium

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports Internacional.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Central Córdoba por internet?

Si quieres seguir la transmisión de Boca Juniors vs. Central Córdoba por internet, sintoniza las señales de Star Plus, Fanatiz y AFA Play, servicios de streaming que incluyen en su programación los duelos del fútbol argentino (fuera de Argentina). En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Boca Juniors vs. Central Córdoba

Boca Juniors: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Central Córdoba: Cristopher Toselli; Jose Amado Gómez, Fabio Pereyra, Matías Di Benedetto, Jonathan Bay; Francisco González, Jesús Soraire, Nicolás Linares, Alejandro Martínez; Abel Argañaraz y Renzo López.

Últimos partidos de Boca Juniors vs. Central Córdoba

Central Córdoba 1-2 Boca Juniors | 23.04.22

Boca Juniors 8-1 Central Córdoba | 11.12.21

Central Córdoba 0-4 Boca Juniors | 16.02.20.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Central Córdoba?

El escenario de este compromiso será el estadio Víctor Antonio Aguirre, recinto deportivo ubicado en Santiago del Estero, con capacidad para 18.500 espectadores.