Boca Juniors vs. Central Córdoba: horario y canal para ver el encuentro EN VIVO

Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO se miden este domingo 12 de junio por la segunda fecha de la Liga Profesional de Argentina 2022. El Xeneize busca una nueva victoria en su visita a Santiago del Estero, que será transmitida por ESPN y Star Plus, y tendrá la más completa cobertura en La República Deportes. Revisa el horario y más detalles del encuentro.

El cuadro de Sebastián Battaglia viene en buena forma, con dos victorias en sus últimos partidos: 2-1 sobre Arsenal en su debut en la Liga y 1-0 sobre Ferro por la Copa Argentina. La gran novedad es el regreso de Benedetto y Rojo al once titular tras la suspensión por su inasistencia a una práctica. El rival, Central Córdoba, viene de igualar 1-1 con Barracas Central en la fecha anterior.

Boca Juniors vs. Central Córdoba: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Central Córdoba ¿Cuándo juegan? Domingo 12 de junio ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero ¿En qué canal? ESPN y Star Plus (Perú), ESPN Premium (Argentina)

Boca Juniors debutó con triunfo en la liga argentina. Foto: Sports Center

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Central Córdoba?

El partido Boca Juniors vs. Central Córdoba empieza a las siguientes horas, según el país:

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 1.30 a. m. (lunes 13)

Italia: 1.30 a. m. (lunes 13).

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Estos son los canales que transmitirán el encuentro Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO:

Perú: ESPN, Star +

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: ESPN Premium

Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: ESPN 4, Star +

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +

Italia: SportItalia.

Central Córdoba igualó 1-1 con Barracas Central en la fecha 1. Foto: cacc.sde / Facebook

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión online de este partido por la Liga Profesional 2022 está disponible por Star Plus en toda Sudamérica a excepción de Argentina, donde va por ESPN Premium. Si no cuentas con estas opciones, puedes ver todas las incidencias del Boca Juniors vs. Central Córdoba EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Boca Juniors vs. Central Córdoba: alineaciones probables

Boca Juniors: Rossi; Figal, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Fernández, Varela, Ramírez; Zeballos, Benedetto y Villa.

Central Córdoba: Toselli; Gómez, Pereyra, Di Benedetto, Bay; González, Soraire, Linares, Martínez; Argañaraz y López.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Central Córdoba?

El escenario del Boca Juniors vs. Central Córdoba será el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, recinto inaugurado en marzo de 2021 con capacidad para 30.000 espectadores.