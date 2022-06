¿Se podría considerar como un fracaso si la selección peruana no gana el repechaje?

La Real Academia Española (RAE) define la palabra fracaso como el resultado adverso de una empresa o un negocio. En otras de sus definiciones, cataloga al fracaso como un suceso lastimoso, inopinado y funesto. En cambio, la palabra decepción es definida como el pesar causado por un desengaño.

Se podría decir que ambas palabras están estrechamente ligadas con el fútbol desde sus orígenes. El que gana celebra, festeja y disfruta; el que pierde, en cambio, se siente decepcionado y muchas veces siente que ha fracaso en su objetivo.

Esperemos que no sea en el Perú, pero el lunes 13, ya sea por lado australiano o peruano, uno de los dos tendrá estas sensaciones cuando finalice el duelo por el repechaje para Qatar 2022.

Sin ánimos de caer en triunfalismos, es válido reconocer que la selección peruana parte como favorita para el duelo ante su similar de Australia. Pero el favoritismo no asegura el triunfo y en el fútbol la derrota es uno de los escenarios a tomar en cuenta para lo que sigue.

Edison Flores anotó el gol del triunfo peruano sobre Colombia en Barranquilla. Foto: Twitter

En un duelo tan trascendental como el que afrontará la Bicolor dentro de pocos días, es importante analizar con frialdad las consecuencias del resultado. En este caso vamos a partir de una dolorosa pero posible derrota. Si bien no se acaba el mundo con perder un partido, el duelo ante Australia podría marcar el futuro cercano de la selección peruana.

“Lo que ha conseguido Gareca con la selección peruana ya es bastante”

Las opiniones podrían estar divididas, pero el sentir sería uno u otro: se hablará de fracaso o de decepción. Daniella Fernández, periodista de Movistar Deportes, fue consultada al respecto y expresó su sentir ante una eventual caída de la Bicolor este lunes.

Para Daniella, hay que tomar en cuenta muchos factores antes de definir como fracaso o decepción un resultado adverso, principalmente por lo que ha alcanzado la selección peruana desde que llegó Ricardo Gareca al banquillo de la Bicolor.

“No creo que sea un fracaso porque lo que ha conseguido Gareca con la selección peruana ya es bastante. Ponernos en un quinto lugar por segunda eliminatoria consecutiva es un logro”, explicó la comunicadora en conversación con La República.

Perú derrotó 2-0 a Paraguay en la última fecha de las eliminatorias y clasificó a su segundo repechaje consecutivo. Foto: Twitter @SeleccionPeru

En ese sentido resaltó que la selección tuvo que volver a vencer la adversidad en una nueva eliminatoria. “Se mantuvo al grupo, al comando técnico y la idea de juego. Se entendió que había que cambiar la forma de jugar para poder conseguir resultados”, aseguró.

Otro punto importante en este análisis —y que podría pasar desapercibido ante un resultado negativo— es que en los últimos años la selección peruana ha ampliado su universo de jugadores. Jugadores como Sergio Peña, Alexander Callens, Marcos López y Christofer Gonzales se sumaron en este proceso y son opciones de recambio para un equipo al que no le sobra nada.

Para Daniella Fernández, el sentir respecto de este tema es similar, pues, en el proceso rumbo a Qatar 2022, jugadores que llegaron a Rusia 2018 y eran titulares debieron dejar su lugar a otros y aportar al equipo ingresando como piezas de recambio.

Alexander Callens del New York City de la MLS es el defensor central por izquierda. Foto: AFP

Es cierto que la Bicolor es superior a Australia sobre el papel, pero el hecho de que el repechaje se defina a partido único cambia un poco el análisis sobre este encuentro. Fernández consideró que hay que tomar en cuenta muchos factores: “Un equipo puede defenderse 85′ y en la única jugada de ataque que tiene te puede liquidar. La superioridad que tenemos que no se convierta en exceso de confianza”, agregó.

Más que un fracaso, para Daniella, una derrota sería una decepción acompañada de una gran desilusión. Esta opinión va más acorde con la realidad del fútbol peruano. Sea cual fuere el resultado del lunes 13 de junio, no se puede olvidar que con este grupo de jugadores —algunos hoy no están— se cortó una agonía de 36 años.

No se puede olvidar que en ambos procesos se dejó fuera a equipos superiores con planteles mucho más valiosos que el nuestro, como Colombia y Chile. No se puede olvidar que con Ricardo Gareca se jugó una final de Copa América después de 44 años. No se puede ni se debe.