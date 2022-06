Perú vs. Australia: ¿en qué canales ver el partido del repechaje rumbo a Qatar 2022?

Perú y Australia jugarán, este lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana), el partido de repechaje por el cupo 31 del Mundial de Qatar 2022. La escuadra peruana llega como quinta de la Conmebol tras sumar 24 puntos luego de 18 fechas. Mientras tanto, el cuadro oceánico venció a Emiratos Árabes Unidos y se quedó con la posibilidad de acceder a su quinto mundial consecutivo.

A diferencia de la eliminatoria anterior, en la que la selección peruana cerró su participación en el Estadio Nacional ante Nueva Zelanda, esta definición se realizará a partido único en el Estadio Ahmed bin Ali. Por ello, los hinchas de la selección que deseen ver el duelo deberán hacerlo por televisión. Revisa a continuación en qué canales sintonizar el encuentro.

Perú vs. Australia disputarán el penúltimo boleto para el Mundial Qatar 2022. Foto: FIFA

¿En qué canal ver el Perú vs. Australia?

La transmisión del partidazo entre Perú vs. Australia EN DIRECTO estará a cargo de los canales Movistar Deportes (03 y 703 en HD) y Latina TV (02 y 702 en HD). También podrás seguirlo a través de las plataformas de streaming Movistar Play y Latina TV GO.

¿Cómo ver Perú vs. Australia ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las facilidades para seguir el repechaje entre Perú vs. Australia, no te preocupes, ya que encontrarás toda la información en la web de La República Deportes.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Australia?

El repechaje para Qatar 2022 entre Perú vs. Australia se llevará a cabo este lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana).

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

¿Dónde van a jugar Perú vs. Australia?

El repechaje entre Perú vs. Australia se llevará a cabo en el Estadio Ahmed bin Ali. Este recinto multipropósito está ubicado en Rayán, Qatar, y será sede de algunos partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Fue inaugurado en el 2003 y tiene capacidad para 50.000 espectadores.