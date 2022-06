Qatar 2022: unidos por el mismo sueño

El fútbol nos une y nos demuestra, una vez más, que los peruanos estamos en todas partes del mundo. Esta vez, Doha-Qatar es testigo de la pasión de la mejor hinchada del mundo, que llegó hasta dicha cálida ciudad -a más de 40 grados- para alentar a la ‘Bicolor’ en sus últimos noventa minutos hacia el sueño llamado Qatar 2022.

El equipo de todos realizó su último entrenamiento en Barcelona en horas de la mañana e inmediatamente después tomó el avión que los llevó a Qatar, donde el lunes 13 desde la 1 p.m. enfrentará a Australia por el repechaje a la Copa del Mundo en el estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán (Doha).

Las últimas horas en España fueron dedicadas específicamente a los trabajos tácticos, y la parte de fútbol pasó a segundo plano. La defensa tendrá la inclusión de Luis Advíncula y Miguel Trauco, quienes se recuperaron de sus lesiones para potenciar en experiencia la primera línea. Alexander Callens y Zambrano cerrarán el cuarteto que buscará continuar con la valla en cero. La primera línea sufrió una variante. Yoshimar Yotún no trabajó con normalidad por precaución y su lugar tuvo a Christofer Gonzales en una primera instancia y luego a Pedro Aquino. Sergio Peña y Renato Tapia completan el tridente que buscará dar equilibrio y recuperación.

Buscado. Ya en el hotel de concentración, Lapadula fue ovacionado por los hinchas.

En el ataque no existe variación. André Carrillo deberá aprovechar su velocidad para marcar una diferencia. Christian Cueva y Gianluca Lapadula deberán gozar de conexión para generar peligro en la ofensiva.

El once de la ‘Bicolor’ sería Pedro Gallese, Luis Advíncula, Alexander Callens, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Christofer Gonzales o Pedro Aquino (por Yotún), Renato Tapia, Sergio Peña, Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Vuelven a trabajar

En medio de decenas de peruanos que cantaban el ‘Contigo Perú’ en las instalaciones del Hotel Hyatt, el comando técnico liderado por Ricardo Gareca y el plantel llegaron al destino final para lograr la clasificación. Perú entrenará dos días en el Estadio Al Sadd; sin embargo, a causa de las altas temperaturas, se evitará hacer mucho esfuerzo en las prácticas.

Fiel. Decenas de peruanos esperaron afuera del aeropuerto y hotel de Doha el paso de la ‘Bicolor’.

El primer entrenamiento en suelo catarí será hoy a las 6:00 p.m. (hora local) y 10:00 a.m. (hora peruana). Mientras que el domingo 12 de junio trabajarán desde las 9:30 a.m. (hora local) y 1:30 de la mañana (hora peruana). Ambos días, se pronostica como máximo 42 grados. Estas son las fechas donde el calor llega a picos excesivamente altos, motivo por el cual se optó realizar el Mundial de Fútbol en el mes de noviembre, y no en junio como nos tenían acostumbrados.

Perú y Australia se volverán a ver las caras en el repechaje, luego de haberse enfrentado en el Mundial de Rusia 2018. En aquel cotejo, el resultado favoreció a los peruanos por 2-0 con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. Confiemos en que la historia, esta vez, no sea distinta.