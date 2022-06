David Chauca, el ‘Hincha israelita’ que construyó un muro de 250 metros para viajar a Qatar

La selección peruana buscará su pase al Mundial Qatar 2022 este lunes 13 de junio en el partido Perú vs. Australia por el repechaje. Como es recurrente, una gran afición blanquirroja alentará al equipo de todos en Doha, entre ellos, hay un personaje que resalta entre todos: el ‘Hincha israelita’.

David Chauca Quispe es el verdadero nombre de este conocido personaje y vive con su esposa e hijos en Villa María del Triunfo, en Lima. Él se convirtió rápidamente en un símbolo de la hinchada peruana, debido a su aliento en cada ciudad y país al que la Bicolor llega, pero ¿cómo lo hace?

¿Cómo consigue el dinero para viajar con la selección?

El ‘Hincha israelita’ trabaja como obrero de construcción civil , es de esa forma que logra ganar dinero para el sustento de su familia y también para que pueda viajar a ver y apoyar a la selección peruana en sus partidos en el extranjero.

El 'Hincha israelita' no suele pasar desapercibido cuando alienta a la selección peruana. Foto: Hugo Díaz/ La República

En una entrevista realizada por El Popular en febrero del 2022, David Chauca confesó que trabajó hasta 12 horas al días para poder ir con el equipo de todos. Sin embargo, no siempre logra conseguir lo necesario.

“Estoy trabajando duro, 12 horas al día, pues, si avanzo, acabaré rápido la obra, esperando que llegue otro trabajito” , declaró.

‘Hincha israelita’ usa peculiar instrumento musical para alentar a la selección peruana. Foto: composición La República

También estuvo en Barcelona, cuando la Bicolor enfrentó a Nueva Zelanda en un amistoso, ahí confesó a Latina que tuvo algunos problemas económicos cuando fue a alentar a Perú en el choque contra Uruguay en las eliminatorias sudamericanas.

“Me sentí muy triste porque en Uruguay me gasté toda mi plata, me he quedado debiendo. Me quedé endeudado” , confesó.

¿Entonces cómo llegó a Barcelona y luego a Qatar?

En el mismo medio confesó que conoció a un compatriota en tierras charrúas y este le prometió llevarlo de viaje si le realizaba un trabajo de construcción. “Yo tengo una empresa inmobiliaria, haz una construcción de un muro de 250 metros. Si tú terminas eso antes de los partidos, te llevo”, le dijo al ‘Hincha israelita’, quien logró cumplir con su labor y obtuvo sus boletos.

Su esposa se molesta con el ‘Hincha israelita’ por viajar con la selección

En Movistar Deportes, David Chauca realizó una curiosa confesión que involucra a su esposa. El ‘Hincha israelita’ contó que su pareja le reclama por siempre acompañar a la Blanquirroja. “La selección peruana parece tu amante, estás conmigo y compartes el amor con ella” , contó que le reclama.