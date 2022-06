[EN VIVO] GP de Azerbaiyán 2022: ¿a qué hora es la carrera por la Fórmula 1?

Gran Premio de Azerbaiyán EN VIVO se corre este domingo 12 de junio por la octava fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1, desde las 6.00 a. m. (hora peruana). La carrera se podrá ver vía ESPN y Star Plus (streaming), pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de la competencia, el minuto a minuto y las principales incidencias a través de la web de La República Deportes.

GP de Azerbaiyán 2022: ficha de la carrera

Carrera GP de Azerbaiyán Fecha Domingo 12 de junio Hora 6.00 a. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Circuito de callejero de Bakú

GP de Azerbaiyán 2022: previa de la carrera

Charles Leclerc alcanzó el tiempo más rápido de la Q3 del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Ferrari logró la pole con una marca de 1:41.359, con lo que superó a sus máximos competidores por el campeonato mundial de pilotos, ‘Checo’ Pérez (1:41.641) y Max Verstappen (1:41.706).

“Se siente bien. Este no lo esperaba. Pensé que Red Bull era más fuerte, especialmente en la Q1 y la Q2, pero en la última vuelta todo se unió. Estoy muy emocionado por mañana”, comentó el conductor monegasco tras la prueba de clasificación.

De esta manera, Leclerc sumó su cuarta pole consecutiva (Miami, España, Mónaco y Azerbaiyán) y la sexta (Baréin y Australia) en ocho fechas de la temporada 2022 del campeonato mundial de Fórmula 1. Lo siguen Pérez, con un primer lugar en Arabia Saudita, y Verstappen, con el mejor tiempo en Italia.

Por otro lado, el equipo Mercedes sigue atrás con relación a Red Bull y Ferrari, ya que George Russell quedó en el quinto lugar de la Q3 y Lewis Hamilton en el séptimo. El siete veces campeón del mundo no consigue una pole desde Arabia Saudita en noviembre del 2021.

¿A qué hora es el GP de Azerbaiyán por la Fórmula 1?

Perú: 6.00 a. m.

Colombia: 6.00 a. m.

Ecuador: 6.00 a. m.

Estados Unidos: 6.00 a. m. (ET) / 3.00 a. m. (PT)

México: 6.00 a. m.

Costa Rica: 5.00 a. m.

Paraguay: 7.00 a. m.

Chile: 7.00 a. m.

Bolivia: 7.00 a. m.

Venezuela: 7.00 a. m.

Brasil: 8.00 a. m.

Argentina: 8.00 a. m.

Uruguay: 8.00 a. m.

España: 1.00 p. m.

Italia: 1.00 p. m.

Francia: 1.00 p. m.

Azerbayián: 3.00 p. m.

¿Dónde ver el GP de Azerbaiyán EN VIVO?

Perú: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

España: DAZN.

México: Televisa Deportes

Estados Unidos: ESPN

Uruguay: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver Gran Premio de Azerbaiyán 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar a la plataforma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP de Azerbaiyán 2022?

Para acceder a Star Plus y ver el Gran Premio de Azerbaiyán 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

GP de Azerbaiyán: grilla de partida

Charles Leclerc y ‘Checo’ Pérez ocupan la primera fila de partida del Gran Premio de Azerbaiyán.

Así quedó la grilla de partida tras la clasificación. Foto: F1/Twitter.

GP de Azerbaiyán: últimos ganadores

2021: Checo Pérez

2019: Valtteri Bottas

2018: Lewis Hamilton

2017: Daniel Ricciardo.

¿Dónde corren el GP de Azerbaiyán?

El circuito de callejero de Bakú recibirá por segundo año consecutivo tras la pandemia el GP de Azerbaiyán. La pista tiene una dimensión de 6,003 km y la carrera está pactada para 51 vueltas.

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1

Max Verstappen no ganó en Mónaco, pero continúa en la punta, aunque Leclerc y Checo están cerca.

Así va la tabla de pilotos tras el GP de Mónaco. Foto: F1/Twitter.

Tabla de posiciones del campeonato de escuderías de la F1