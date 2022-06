[STAR Plus, En Vivo] Portugal vs. Suiza: sigue EN DIRECTO el duelo por la Nations League

Mira AQUÍ Portugal vs. Suiza EN VIVO Y EN DIRECTO, este domingo 12 de junio, desde la 1.45 p. m. por la cuarta jornada del grupo A2 de la UEFA Nations League 2022. El compromiso se disputará en el Stade de Genève y la transmisión estará a cargo de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Portugal vs. Suiza: ficha del partido

Partido Portugal vs. Suiza ¿Cuándo juegan? Domingo 12 de junio ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde juegan? Stade de Genève ¿En qué canal? Star Plus

Portugal vs. Suiza: la previa

Sin su máxima figura. Portugal, de momento, registra una buena actuación en al presente edición de la Nations League. El conjunto luso viene de imponerse por 2-0 ante República Checa y se ubica en la cima del grupo A2 con 7 unidades.

Para sorpresa de muchos, el entrenador Fernando Santos decidió no considerar a Cristiano Ronaldo dentro de los convocados para este cotejo. Si bien los medios mencionaron que se debía a un tema físico, el estratega no quiso brindar detalles al respecto.

Por su parte, Suiza tiene la obligación de ganar para salir del fondo. La escuadra dirigida por Murat Yakin perdió todos sus partidos en la competición.

Portugal vs. Suiza: posibles alineaciones

Portugal: Rui Patrício, Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes, Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otávio, André Silva y Jota.

Suiza: Omlin, Widmer, Akanji, Cömert, Rodríguez, Xhaka, Freuler, Embolo, Shaqiri, Okafor y Seferović.

Horario partido Portugal vs. Suiza

Portugal vs. Suiza se medirán a la 1.45 p. m. en el Stade de Genève. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs. Suiza EN VIVO ONLINE GRATIS?

Perú: Star+

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Star+

Portugal: RTP Play, Sport TV1, Sport TV Multiscreen, RTP 1, Match Player

Reino Unido: Premier Sports 2, Premier Player HD

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo ver Portugal vs. Suiza ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Portugal vs. Suiza por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Portugal vs. Suiza?

Para acceder a Star Plus y ver el Portugal vs. Suiza debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos. Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Dónde se jugará el partido de Portugal vs. Suiza?

El lugar donde se disputará el Portugal vs. Suiza por la primera fecha del Grupo A2 de la UEFA Nations League es en el Stade de Genève, ubicado en la ciudad de Ginebra, Suiza. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 30.000 espectadores.