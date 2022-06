[En Vivo] River Plate vs. Atlético Tucumán: horario y canal TV del duelo por la Superliga

Mira AQUÍ River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, sábado 11 de junio, desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina) por la segunda jornada de la Superliga Argentina 2022. El cotejo se desarrollará en el estadio Monumental de Núñez y la transmisión estará a cargo de ESPN y TNT Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

River Plate vs. Atlético Tucumán: ficha del partido

Partido River Plate vs. Atlético Tucumán ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 11 de junio ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental de Buenos Aires ¿En qué canal? ESPN y Star Plus (Perú), TNT Sports (Argentina)

River Plate vs. Atlético Tucumán: la previa

Va con todo. River Plate no arrancó de la mejor manera la Superliga 2022 e igualó sin goles ante Defensa y Justicia. A diferencia del cotejo anterior, Marcelo Gallardo ya podrá contar con los jugadores que fueron citados por la selección argentina.

Se espera que el Muñeco salga con sus mejores cartas en el compromiso ante la Decano. El joven goleador Julián Álvarez y el experimentado portero Franco Armani se perfilan como titulares en el Monumental de Núñez.

Por su parte, Atlético Tucumán viene de conseguir un agónico empate ante Colón y buscará dar el golpe en la casa de los Millonarios. El estratega Lucas Pusineri tendrá la obligación de reemplazar al expulsado Marcelo Ortiz.

River Plate vs. Atlético Tucumán: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana o Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Julián Álvarez..

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Ciro Rius, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Leonardo Heredia, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Cristián Menéndez.

¿A qué hora juega River Plate vs. Atlético Tucumán?

En toda Argentina el partido será a las 8.30 p. m., pero aquí te traemos el horario para otros países de Sudamérica.

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Atlético Tucumán?

En Argentina el duelo será transmitido por TNT Sports, mientras que en el resto de Sudamérica se podrá ver vía ESPN y Star +.

Perú: ESPN, Star +

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: TNT Sports

Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: ESPN 3, Star +, GUIGO, NOW NET e Claro

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +

Italia: SportItalia.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Atlético Tucumán por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido River Plate vs. Atlético Tucumán?

El escenario del partido River Plate vs. Atlético Tucumán por la Superliga Argentina 2022 es el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, también conocido como Monumental de Núñez. Dicho recinto se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y cuenta con una capacidad para albergar a más de 72.000 espectadores.