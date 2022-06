[EN VIVO] Inglaterra vs. Italia: se enfrentan por la UEFA Nations League 2022

VER Inglaterra vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO | Protagonizarán un partidazo este sábado 11 de junio desde la 1.45 p. m. (hora peruana) por la tercera jornada del Grupo C de la Liga A por la UEFA Nations League 2022. El duelo se llevará a cabo en el Molineux Stadium, en la ciudad de Wolverhampton, y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN y Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

La selección de Inglaterra va por su primer triunfo en la Liga de Naciones, pues debutaron con una derrota ante Hungría y empataron contra Alemania. Por otro lado, la Nazionale marcha en el primer lugar con 4 unidades tras igualar contra los teutones y vencer a Hungría.

Inglaterra vs. Italia: ficha del partido

Partido Inglaterra vs. Italia ¿Cuándo juegan? Sábado 11 de junio ¿Dónde? Molineux Stadium ¿A qué hora? 1.45 p. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Italia?

El partido entre Inglaterra vs. Italia por la UEFA Nations League 2022 se llevará a cabo este sábado 11 de junio desde la 1.45 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu país.

Perú, Ecuador y Colombia: 1.45 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver Inglaterra vs. Italia?

La transmisión del Inglaterra vs. Italia estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y la plataforma Star Plus vía streaming online.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: ESPN y Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Italia en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Inglaterra vs. Italia en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Inglaterra vs. Italia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde van a jugar Inglaterra vs. Italia?