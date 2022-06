Martín Liberman se ‘cansó’ del reclamo de Chile: “Acepten la derrota, a mirar al 2026”

Apenas se conoció que la FIFA desestimó la denuncia de Chile por el caso Byron Castillo, diversas voces salieron al frente para pronunciarse y anunciar las medidas que adoptaran. Uno de los más enérgicos fue el presidente de la ANFP, Pablo Millad, quien remarcó que apelarán la resolución y que, de ser necesario, acudirán al TAS para intentar clasificar al Mundial Qatar 2022.

Lo acontecido generó diversas reacciones en redes sociales. El polémico periodista Martín Liberman discutió con algunos de sus seguidores y le contestó a un usuario que dejó entrever que las normas no se cumplieron (en relación la falsificación de documentos y la mala inscripción del futbolista del Barcelona SC).

“¡Se cumplió! Chile no pudo demostrar nada, por eso la FIFA falló así. ¿Me están cargando? No se demostró ningún ilícito. Puras especulaciones. Los puntos se ganan en la cancha y, si no, hay que tener pruebas. ¡No las hubo! Acepten la derrota. A mirar al 2026″, fue la respuesta que brindó en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, tras ratificarse la presencia de la Tri en Qatar 2022, el ‘Colorado’ mencionó que era una decisión justa y que, más allá de lo judicial, “los puntos se ganan en el césped”. Asimismo, consideró que “el trabajo de Alfaro y sus jugadores fue indiscutible y debían estar”.

¿Cuál será el siguiente paso de Chile para llegar a Qatar?

Eduardo Carlezzo, abogado del conjunto sureño, también sostuvo que apelarán en la primera instancia de la FIFA para conocer los motivos que llevaron a desestimar el reclamo. De no lograr un resultado positivo, tienen planificado presentarse ante el TAS previo al inicio de la justa mundialista.