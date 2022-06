España vs. República Checa: ¿a qué hora se juega el duelo por la UEFA Nations League?

España vs. República Checa EN VIVO Y EN DIRECTO miden fuerzas este domingo 12 de junio desde la 1.45 p. m. (hora peruana) por la cuarta jornada de la UEFA Nations League grupo 2A. El cotejo se llevará a cabo en el Estadio La Rosaleda, ubicado en Málaga, donde los dirigidos por Luis Enrique buscarán asegurar su pase a la siguiente instancia.

La selección española no quiere pasar apuros en la UEFA Nations League cuando reciban a los checos. Ambas escuadras aún tienen posibilidades latentes de acompañar en la punta a Portugal, por lo cual el partido de mañana es vital para ellos.

España vs. República Checa: ficha del partido

Partido España vs. República Checa ¿Cuándo juegan? Domingo 12 de junio ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿En dónde juegan? Estadio La Rosaleda ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega España vs. República Checa?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido España vs. República Checa?

La señal encargada de emitir el encuentro entre España vs. República Checa será ESPN y Star Plus, cadena internacional que cuenta con los derechos de transmisión de las principales competencias del mundo.

¿Dónde ver España vs. República Checa EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido España vs. República Checa por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos.

En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

España vs. República Checa: alineaciones probables

España: Unai Simón; Dani Carvajal, Diego Llorente, Pau Torres, Jordi Alba; Gavi, Rodri, Koke; Marco Asensio, Álvaro Morata y Ferran Torres

República Checa: Ales Mandous; David Zima, Jakub Brabec, Vaclav Jemelka; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Michal Sadílek, Jaroslav Zeleny; Vaclav Cerny, Jan Kuchta y Ondrej Lingr.

¿Dónde se jugará el partido España vs. República Checa?

El cotejo entre España vs. República Checa se jugará en el Estadio La Rosaleda, ubicado en la ciudad de Málaga, España.