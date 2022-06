Breno Naranjo, peruano que juega en Australia: “Todos mis compañeros me dicen que Perú ganará”

La selección peruana enfrentará a Australia este lunes 13 de junio por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. A pesar de que la mayoría de hinchas nacionales no conocen mucho acerca del fútbol australiano, hay un futbolista nacional que juega en la liga de ese país. Se trata de Breno Naranjo, un atacante de 26 años que llegó a inicios de año para formar parte del St Albans de la segunda división.

Breno Naranjo llegó al St Albans en 2022. Foto: captura de Instagram

La República pudo conversar en exclusiva con el delantero, quien nos contó cómo palpitan el duelo de la repesca los aficionados de la nación oceánica.

“No se vive ni un 10% de cómo se vive en Perú: es otro ambiente. Acá no se sigue mucho el fútbol y los que lo siguen no tienen mucha fe en que puedan ganarle a Perú. Siendo realistas, acá la gente sabe que Perú va a ganar”, indicó.

Además, el ‘9′ indicó que la mayoría de sus compañeros ven a la Bicolor como la gran favorita para obtener el boleto para la próxima Copa del Mundo.

“No hay ni uno solo que me haya dicho que Australia va a ganar: todos me dicen que Perú va a ganar. Uno de mis compañeros de equipo me dijo que iba a apostar a que Perú ganará 3-0. Algunos me dicen que solo se levantarán para ver el resumen de la victoria de Perú. Ni siquiera se van a tomar la molestia de levantarse a las cuatro de la mañana (hora del partido en Australia) para ver a su selección jugar” , relató.

Su análisis y pronóstico sobre el Perú vs. Australia

El exjugador de Deportivo Municipal también analizó el juego de los socceroos y manifestó que Ajdin Hrustic es el único jugador desequilibrarte que tienen.

“He visto los dos últimos partidos de Australia. Las chances que tuvieron de gol fueron de pelota parada y buscando centros por las bandas. Fuera de Hrustic, no hay otro jugador en particular que sea muy peligroso. Él es el único que destaca actualmente en la selección australiana ”, sotuvo.

Breno Naranjo ha anotado tres goles en cuatro partidos en la liga australiana. Foto: captura de Instagram

“Yo creo que el medio campo va a ser nuestro fuerte. Ellos siempre tratan de saltar la línea del medio, pasan rápidamente de defensa a ataque. Manejando el medio y con pases filtrados, vamos a hacerles mucho daño. En defensa, debemos evitar de hacer faltas cerca del área”, añadió.

En Australia prefieren el footy que el fútbol

Breno Naranjo reveló que en Australia no existe mucho fervor por el fútbol y que el deporte bandera es el footy (el fútbol con reglas australianas).

“Acá siguen bastante el footy y el rugby. Tú vas al estadio a ver un partido de footy y hay 80.000 personas, estadio repleto. En cambio, cuando fui a ver un partido de fútbol entre el primer y segundo lugar de la primera división australiana, me quedé sorprendido, porque en el estadio había 500 a 800 personas: estaba vacío. Ahí te das cuenta la diferencia de cómo viven ambos deportes”, manifestó.

Su llegada al fútbol australiano y su relación con Tim Cahill

Finalmente, Breno Naranjo contó que llegó a la liga australiana gracias a Chris Cahill, hermano del exfutbolista del Everton Tim Cahill. Además, que tuvo la oportunidad de conversar con la leyenda de los socceroos en dos ocasiones.

Breno Naranjo compartió con Tim Cahill. Foto: composición/ captura de Instagram/ AFP

“Mi hermano es amigo de Chris Cahill y me lo presentó. Él fue quien me consiguió un equipo acá. Siempre estoy en comunicación con Chris, él es el que me está ayudando con este tema del fútbol acá en Australia. Me ha dicho que me tengo que enfocar en jugar acá, en hacer goles y destacar, y, después de eso, él se encargará de conseguirme algo mejor”, expresó.

“Hemos tenido la oportunidad de conversar (con Tim Cahill) por videollamada un par de veces. Tim ahora está manejando un par de equipos. Siempre es importante tener ese tipo de contactos” , concluyó.

El atacante nacional empezó con el pie derecho su experiencia por el balompié oceánico, ya que anotó tres goles en sus primeros cuatro partidos con la camiseta del St Albans.

Sin embargo, sufrió una lesión y un accidente que lo alejó de las canchas durante varias semanas. Actualmente, el artillero ya se encuentra entrenando con normalidad, y en las próximas fechas podría reaparecer con su club.