Liga 2: Alexi Gómez firma por el Deportivo Llacuabamba

¡Es de segunda! El mediocampista Alexi Gómez ha decidido dar un nuevo aire a su carrera y fichó por un club de la Liga 2. ¿Qué club se hizo con los servicios de la “Hiena”? Nada más y nada menos que el Deportivo Llacuabamba, cuadro que descendiera en 2020 a la división de plata.

Según dio a conocer el equipo liberteño a través de sus redes sociales, luego de una serie de negociaciones se logró llegar a un acuerdo con el FBC Melgar y se pudo concretar la llegada de Góme z a las filas del Celeste de Parcoy.

Esta decisión toma por sorpresa a la afición, dado que desde hace unas semanas se venía especulando que el jugador firmaría por el Orense SC, club de la Liga Pro de Ecuador (primera división), con el que se encontraba entrenando en calidad de invitado.

La llegada de Alexi Gómez significó el fin de tres años de vínculo laboral con el cuadro rojinegro de la Ciudad Blanca, a donde llegó tras media temporada como jugador de Gimnasia y Esgrima de Argentina, equipo con el que solo pudo jugar tres partidos.

El cuadro liberteño le dio la bienvenida a la "Hiena" Gómez. Foto: Twitter Deportivo Llacuabamba

Los últimos años de la “Hiena”

Tras un par de temporadas fuera del Perú, en las que paseó su fútbol a lo largo del continente, jugando para el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos, el Atlas de México y para Gimnasia y Esgrima, la “Hiena” Gómez tomó la decisión de volver a tierras nacionales y fichó en 2019 por el Melgar de Arequipa.

Sin embargo, la falta de ritmo futbolístico hizo que su paso por el Characato fuera accidentado, por lo que nunca pudo aclimatarse realmente al juego del “Dominó” y solo pudo jugar pocos minutos con camiseta rojinegra durante el año de su llegada.

Ante la falta de continuidad, en la Ciudad Blanca tomaron la decisión de cederlo a fin de que pueda recuperar la calidad que alguna vez pudo ofrecer. No obstante, su paso en Alianza Lima durante 2020 no pudo ser peor: a pesar de tener minutos, su rendimiento no mejoró y, por el contrario, su juego decreció y empezó a mostrar las mismas falencias que el resto del cuadro blanquiazul, “descendiendo” a final de temporada con el equipo de La Victoria.