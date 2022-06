¿Dónde ver el partido Independiente vs. Talleres por la Liga Profesional Argentina?

Independiente vs. Talleres EN VIVO se enfrentan desde las 9.30 p. m. (hora de Argentina) y 7.30 p. m. (hora de Perú) por la segunda jornada de la Liga Profesional en el Estadio Libertadores de América. El choque entre ambos equipos será televisado por ESPN Premium y Star Plus.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes seguir la transmisión del partido de hoy del fútbol argentino por la web de La República Deportes.

Independiente vs. Talleres: ficha del partido

Independiente vs. Talleres Liga Profesional Argentina ¿Cuándo juegan? HOY viernes 10 de junio ¿A qué hora? 9.30 p. m. (hora de Argentina) y 7.30 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Libertadores de América ¿Canal? ESPN Premium y Star Plus.

Independiente vs. Talleres: la previa

Independiente y Talleres se medirán por la segunda fecha de la Liga Profesional Argentina. El Rojo viene de empatar con San Lorenzo en el debut del fútbol argentino. Los de Domínguez tuvieron chances de ganar, pero no estuvieron finos de cara al arco. Olé señala que no hay buen ambiente en el plantel y que el DT está disconforme por la falta de refuerzos.

Por su parte, los cordobeses vienen de imponerse por 2-0 frente a Sarmiento. El estratega portugués Pedro Caixinha y sus dirigidos llegan con la confianza por todo lo alto a la casa del Rey de Copas. Esquivel y Girotti mostraron buen nivel el fin de semana anterior.

¿A qué hora juega Independiente vs. Talleres?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Independiente vs. Talleres?

El encuentro entre Independiente vs. Talleres será televisado EN VIVO por ESPN Premium (territorio argentino) y por el servicio streaming de Star Plus (Sudamérica).

¿Cómo ver Independiente vs. Talleres ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Independiente vs. Talleres por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar a la plataforma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Independiente vs. Talleres?

Para acceder a Star Plus y ver el Independiente vs. Talleres, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del Independiente vs. Talleres