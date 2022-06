[EN VIVO] Francia vs. Austria: ¿cómo ver el partido por la UEFA Nations League 2022?

Francia vs. Austria se enfrentan EN VIVO este viernes 10 de junio por la tercera jornada de la UEFA Nations League 2022. Este duelo se disputará en el estadio Ernst Happel y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro galo viene de empatar 1-1 con Croacia y se ubica en el tercer lugar de su grupo con un punto. Por su parte, Austria se encuentra en el segundo lugar de la serie con tres unidades.

Francia vs. Austria: ficha del partido

Partido Francia vs. Austria ¿Cuándo juegan? Viernes 10 de junio ¿A qué hora juegan? 1.45 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Ernst Happel

Francia vs. Austria: posibles alineaciones

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Lucas Hérnandez, Kingsley Coman; Aurélien Tchouaméni, N´Golo Kanté, Theo Hernández; Antoine Griezmann, Karim Benzema y Kylian Mbappé.

Austria: Heinz Lindner; Nicolas Seiwald, Martin Hinteregger, Aleksandar Dragovic, David Alaba; Xaver Schlager, Konrad Laimer, Stefan Lainer, Christoph Baumgartner; Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

¿A qué hora juegan Francia vs. Austria?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

¿Qué canal transmite el Francia vs. Austria?

El Francia vs. Austria se enfrentan por la UEFA Nations League. Este duelo será transmitido por ESPN para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver el cotejo por internet a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Francia vs. Austria?

Para acceder a Star Plus para ver el Francia vs. Austria, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Francia vs. Austria?

El encuentro entre Francia vs. Austria se disputará en el estadio Ernst Happel, ubicado en Austria.