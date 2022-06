¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Granada EN VIVO por la Liga de Naciones de la Concacaf?

Estados Unidos vs. Granada EN VIVO se enfrentan por la fecha 3 del Grupo AD en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022. El encuentro se juega en el Estadio Q2 (Texas), a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana), vía TUDN y Unimás. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final, ingresa a la web de La República Deportes.

Estados Unidos vs. Granada: ficha del partido

Partido Estados Unidos vs. Granada ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 10 de junio ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Q2 ¿En qué canal? Unimás, TUDN

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Granada?

En Perú, podrás seguir el Estados Unidos vs. Granada a partir de las 9.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (sábado 11).

Luego del amistoso contra Uruguay, la selección de Estados Unidos inicia su camino en la edición 2022 de la Liga de Naciones de la Concacaf. Su rival será la modesta Granada, equipo que hasta el momento no sabe lo que es ganar en sus dos cotejos previos contra El Salvador (un empate y una derrota).

El elenco norteamericano, vigente campeón de la competencia, siempre ha salido victorioso ante el combinado caribeño. La última vez que ambas escuadras se midieron entre sí fue por la Copa Oro del 2009, cuando los estadounidenses golearon 4-0.

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Granada?

Por TV, el encuentro Estados Unidos vs. Granada solo estará disponible en los países de Norteamérica.

México: TUDN

Estados Unidos: Unimás, TUDN.

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Granada por internet?

Si deseas seguir la transmisión de Estados Unidos vs. Granada por internet, sintoniza la señal de Star Plus (Latinoamérica). En caso no tengas acceso a este servicio de streaming, súmate a la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde podrás informarte al instante acerca del desarrollo de este compromiso.

Historial de Estados Unidos vs. Granada

Granada 0-4 Estados Unidos | 04.07.09

Granada 2-3 Estados Unidos | 20.06.04

Estados Unidos 3-0 Granada | 13.06.04.

¿Dónde juegan Estados Unidos vs. Granada?

La sede de este compromiso será el estadio Q2, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Austin, Texas. Este escenario cuenta con capacidad para más de 20.000 espectadores.