➜ [EN VIVO] Dinamarca vs. Croacia por la Nations League 2022 vía ESPN y Star Plus

Dinamarca vs. Croacia EN VIVO se juega HOY 10 de junio por la tercera jornada de la UEFA Nations League 2022-23 en el Parken Stadion de Copenhague desde la 1.45 p. m. (hora Perú). El encuentro contará con la transmisión EN DIRECTO de ESPN y Star Plus; en caso no cuentes con estos servicios, La República Deportes realizará el minuto a minuto ONLINE con los goles, incidencias y más de este y otros partidos de hoy.

Dinamarca vs. Croacia: transmisión EN VIVO

Dinamarca vs. Croacia: alineaciones confirmadas

Dinamarca: Schmeichel, Andersen, Maehle, Christensen, Delaney, Eriksen, Olse, Damsgaard, Wass, Cornelius y Hojbjerg

Schmeichel, Andersen, Maehle, Christensen, Delaney, Eriksen, Olse, Damsgaard, Wass, Cornelius y Hojbjerg Croacia: Likakovic, Erlic, Sutalo, Juranovic, Vrsaljko, Brozovic, Jakic, Orsic, Pasalic, Ivanusec y Kramaric.

Dinamarca vs. Croacia: ficha del partido

Partido Dinamarca vs. Croacia ¿Cuándo juega? HOY, 10 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Parken Stadion ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Dinamarca vs. Croacia?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

¿Dónde ver Dinamarca vs. Croacia?

Dinamarca vs. Croacia contará con la señal de ESPN y Star Plus. Revisa los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Dinamarca vs. Croacia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Dinamarca vs. Croacia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Dinamarca vs. Croacia?

Para acceder a Star Plus para ver el Dinamarca vs. Croacia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Dinamarca vs. Croacia?

Dinamarca vs. Croacia se juegan en el Parken Stadion de Copenhague, que cuenta con capacidad para 42,305 espectadores.