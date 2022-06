DT de Ecuador sobre acusaciones contra Byron Castillo: “Sabía que eran absolutamente injustas”

La historia de Byron Castillo y la demanda entablada por Chile en su contra tuvo un final feliz para el lateral. Este viernes 10 de junio, la FIFA publicó su fallo sobre el caso, en el cual desestimó el reclamo de la Roja y permitió a la Tri quedarse con su cupo al Mundial Qatar 2022. Poco después de conocerse el veredicto, el entrenador Gustavo Alfaro se mostró conforme.

“(La tranquilidad) nunca la perdimos, más allá de que muchas cosas se agitaron mediáticamente. La única preocupación que tenía era por Byron Castillo, por las cosas que él estaba sufriendo, que uno sabía que eran absolutamente injustas”, declaró el seleccionador en conferencia de prensa.

El técnico agregó que, a pesar de las numerosas pruebas presentadas por los abogados de la federación chilena, en ningún momento dudó de la inocencia de su pupilo y la legalidad con la que el equipo consiguió clasificar al torneo.

“Hasta que no existiera un pronunciamiento, no podía dejarlo de lado (las acusaciones). Nunca hubo un día, ni una mañana ni un entrenamiento o momento en el que nosotros no pensáramos que lo que nos habíamos ganado por derecho dentro de la cancha iba a permanecer en ese lugar”, sostuvo.

Ecuador y Byron Castillo podrían demandar a Chile

Aunque el proceso terminó sin mayores consecuencias para los acusados, tanto la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como Byron Castillo estarían evaluando emprender acciones legales contra Chile por la “afectación al nombre de la institución y del jugador”.

Francisco Egas, presidente de la FEF, señaló en entrevista con radio La Red que “si (el caso) se presta para iniciar alguna acción legal que repare toda esa afectación, no tengan dudas de que lo perseguiremos porque estamos realmente dolidos por lo que ha hecho la ANFP de Chile”.