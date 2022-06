Exmundialista colombiano celebra el fallo en contra de Chile por el caso Byron Castillo

Lo celebran en todo el continente. El caso Byron Castillo generó mucha expectativa y suspenso en los aficionados del balompié. Apenas se supo que la FIFA desestimó la denuncia de Chile, diversos personajes se pronunciaron y en varios casos manifestaron su alegría por lo acontecido.

Si bien su selección quedó fuera de Qatar 2022, el histórico portero colombiano René Higuita le envió un mensaje al conjunto norteño y resaltó la actuación de los comandados por Gustavo Alfaro durante el certamen clasificatorio.

“Muy contento por mis hermanos ecuatorianos, independientemente de lo sucedido, yo me quedó con el fútbol y ellos hicieron una eliminatoria admirable y merecen estar en el Mundial”, publicó el exmundialista de Italia 1990 a través de su cuenta de Twitter.

René Higuita fue mundialista en Italia 1990. Foto: captura Twitter/René HIguita

A diferencia del cafetero, los directivos del país sureño mostraron su malestar y remarcaron que apelarán la decisión de la entidad. El presidente de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) de Chile, Pablo Millad, sostuvo que, de ser necesario, acudirán al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

“Sorprendentemente, el fallo no nos favoreció a pesar de las pruebas fuertes y fidedignas que presentamos (…). Ellos tendrán que fallar en base a esta apelación, si mantienen este fallo inalterable o se abre una ventana para Chile. Si no es favorable para nuestro país, vamos a ir al TAS, que es un proceso natural que se hace cuando no se acepta un fallo a favor de nuestra federación”, acotó el mandamás en conferencia de prensa.