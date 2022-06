Países Bajos vs. Polonia: horario y canal para ver EN VIVO el duelo de la Nations League

Países Bajos vs. Polonia EN VIVO se enfrentan este sábado 11 de junio por la fecha 3 de la UEFA Nations League. El líder del grupo 4 quiere prolongar su invicto en este partido a jugarse en el Stadion Feijenoord, con transmisión de ESPN y Star Plus, así como la mejor cobertura ONLINE en La República Deportes. Conoce aquí la hora y más detalles del duelo.

La Naranja Mecánica disfruta un buen momento: es líder con 6 puntos, viene de vencer 2-1 a Gales y mantiene una racha de 11 partidos sin conocer la derrota en distintas competiciones. Su rival, Polonia, tiene 3 puntos y es tercera, pero regresa de ser goleada 6-1 por los belgas; por lo que deberá olvidar esa mala experiencia e igualar en unidades al puntero.

Países Bajos vs. Polonia: ficha del partido

Partido Países Bajos vs. Polonia ¿Cuándo juegan? Sábado 11 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stadion Feijenoord, Rotterdam ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Países Bajos es líder del grupo 4 con 6 puntos. Foto: AFP

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Polonia?

El encuentro Países Bajos vs. Polonia por la UEFA Nations League empieza en las siguientes horas, según tu ubicación:

Perú: 1.45 p. m.

1.45 p. m. México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Países Bajos vs. Polonia?

Los siguientes canales se encargarán de transmitir el duelo Países Bajos vs. Polonia EN VIVO:

Perú: ESPN, Star +

ESPN, Star + México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fox Sports 2, ViX, Foxsports.com, Fox Sports App

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: ESPN, Star +

Uruguay: ESPN, Star +

España: UEFA TV, ZDF (M+ Astra).

Polonia sufrió un duro golpe al ser goleada 6-1 por Bélgica. Foto: AFP

¿Dónde ver Países Bajos vs. Polonia EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por streaming de este partido de la UEFA Nations League irá por Star Plus en Sudamérica. Si no cuentas con esta opción, también puedes seguir las incidencias del Países Bajos vs. Polonia EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

Países Bajos vs. Polonia: alineaciones probables

Países Bajos: Cillessen; Dumfries, De Vrij, Ake, Blind; De Jong, Koopmeiners, Klaassen; Berghuis, Depay y Bergwijn.

Cillessen; Dumfries, De Vrij, Ake, Blind; De Jong, Koopmeiners, Klaassen; Berghuis, Depay y Bergwijn. Polonia: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Cash, Linetty, Zurkowski, Frankowski; Zielinski; Buksa y Lewandowski.

¿Dónde se jugará el partido Países Bajos vs. Polonia?

El escenario del cotejo Países Bajos vs. Polonia por la fecha 3 de la UEFA Nations League será el Stadion Feijenoord, ubicado al sureste de la ciudad de Rotterdam (Países Bajos). También conocido como ‘De Kuip’ (la bañera), puede albergar hasta 51.117 espectadores.