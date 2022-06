Gales vs. Bélgica: ¿a qué hora y dónde ver el duelo EN VIVO por la Nations League?

Gales vs. Bélgica EN VIVO juegan este sábado 11 de abril por la tercera fecha de la UEFA Nations League. Este partidazo entre dos grandes equipos con presentes distintos se juega en el Cardiff City Stadium con transmisión de Star Plus y la mayor cobertura en La República Deportes. ¿A qué hora inician las acciones? Conoce aquí estos y otros detalles.

Bélgica es actualmente segunda en el grupo 4 de la Liga A, con tres puntos producto de la goleada 6-1 que aplicó a Polonia en la fecha más reciente. Del otro lado, el cuadro de Gareth Bale aún no acumula puntos tras sus dos derrotas ante los polacos y Países Bajos, aunque viene motivado por la clasificación a Qatar 2022 obtenida al vencer a Ucrania.

Gales vs. Bélgica: ficha del partido

Partido Gales vs. Bélgica ¿Cuándo juegan? Sábado 11 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Cardiff City Stadium ¿En qué canal? Star Plus

Gales llega de caer 2-1 con Países Bajos sobre la hora. Foto: AFP

¿A qué hora juega Gales vs. Bélgica?

Estos son los horarios de inicio del partido Gales vs. Bélgica en cada país:

Perú: 1.45 p. m.

1.45 p. m. México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Gales vs. Bélgica?

Los siguientes canales transmitirán el choque Gales vs. Bélgica EN VIVO, según donde te encuentres:

Perú: Star +

Star + México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fubo Sports Network, ViX

Colombia: Star +

Ecuador: Star +

Venezuela: Star +

Bolivia: Star +

Paraguay: Star +

Chile: Star +

Argentina: Star +

Uruguay: Star +

España: UEFA TV.

Bélgica viene de aplastar 6-1 a Polonia. Foto: AFP

¿Dónde ver Gales vs. Bélgica EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por internet de este partido de la UEFA Nations League irá por Star Plus en Sudamérica. Si no cuentas con esta opción, podrás seguir todas las incidencias del Gales vs. Bélgica EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

Gales vs. Bélgica: alineaciones probables

Gales: Davies; Ampadu, Rodon, Davies; Williams, Morrell, Allen, Norrington-Davies; Ramsey; James y Bale.

Davies; Ampadu, Rodon, Davies; Williams, Morrell, Allen, Norrington-Davies; Ramsey; James y Bale. Bélgica: Mignolet; Faes, Alderweireld, Boyata; Castagne, Dendoncker, Witsel, Carrasco; Trossard, Mertens y Thorgan Hazard.

¿Dónde se jugará el partido Gales vs. Bélgica?