Renato Tapia: “Nunca nos hemos sentido favoritos”

Luego de un breve viaje a Qatar para presenciar el duelo definitorio entre Australia —el rival de la ‘Blanquirroja’ en el repechaje— y Emiratos Árabes Unidos, Ricardo Gareca y su comando técnico retornaron al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat para encontrarse con una gratísima noticia: Renato Tapia se recuperó de los problemas musculares que lo aquejaban y ya entrena a la par de sus compañeros.

El ‘Capitán del Futuro’, titular en 14 de los 18 encuentros de la escuadra nacional en el último proceso clasificatorio, y los otros 27 seleccionados (incluyendo a Luis Advíncula, que también venía con molestias) realizaron trabajos en espacios reducidos y de definición, según lo que informó la FPF.

“Hoy pude tener mi primer entrenamiento completo con el grupo. Estoy muy feliz, muy contento por ya integrarme. Hace tiempo que quería hacerlo. No jugué el partido por precaución y estos días estuve trabajando por separado para poder llegar de la mejor manera a los entrenamientos, fortalecido”, aseguró Tapia, quien fue reemplazado por Pedro Aquino en el último amistoso de la ‘Bicolor’, tras destacar el el nivel futbolístico de los ‘Socceroos’.

“Australia es un rival muy físico, muy duro. Con el transcurrir de los minutos le costó a Emiratos en lo físico, sin embargo, Australia se mantuvo en pie y con pocos cambios. Tienen muy buenos jugadores, como Hrustic que campeonó con el Frankfurt hace muy poco. Otros que ya hemos enfrentado, como Mooy, el centrocampista. Esperemos poder analizarlos de la mejor manera para poder contrarrestar sus armas”, añadió.

La selección peruana llega al repechaje tras vencer por 1-0 a Nueva Zelanda. Foto: EFE

Además, dejó en claro que, en comparación a la selección ‘Aussie’, el plantel peruano tiene una gran ventaja: la experiencia internacional. “Hoy nos cogen a muchos con más de 60 o 70 partidos, a ‘Lucho’ y ‘Yoshi’ con más de 100, a Piero (Gallese) siendo el arquero con más partidos en la selección entonces somos un equipo más maduro, con mucho más rodaje. Creo que eso nos va a marcar el transcurrir del partido”, afirmó.

Pese a ello, el jugador del Celta de Vigo manifestó no sentirse más que la representación australiana: “En todas las Eliminatorias no nos hemos sentido favoritos en ninguna fecha. Esa es una virtud nuestra, tratar desde el trabajo y la humildad construir un camino hacia la victoria. Una de las cosas que trabajamos con el psicólogo es tener una imagen positiva de lo que puede pasar y me veo victorioso. Será un partido muy difícil, muy duro”.

El mediocampista también resaltó la visita de Claudio Pizarro al plantel. “Tiene una gran historia con la selección y a nivel de fútbol mundial”, finalizó.

Lapadula publica su autobiografía

A través de sus redes sociales, Gianluca Lapadula anunció la publicación de su autobiografía, titulada Lapadula. Mi historia, mis goles, mi sangre. “Muy pronto mi historia llegará a manos de todos los peruanos. Mis inicios como jugador, mis primeros retos, los éxitos, los fracasos. Mi amor por el Perú. Mi historia, mis goles, mi sangre”, escribió el delantero de la selección peruana. La obra, que consta de 192 páginas y ya se encuentra en preventa por un valor de 49 soles, será publicada por la editora Aguilar.