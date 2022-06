Portugal vs. República Checa EN VIVO: ¿dónde y cómo ver el partido ONLINE GRATIS?

Portugal vs. República Checa EN VIVO juegan este jueves 9 de junio por la fecha 3 de la UEFA Nations League. La escuadra de Cristiano Ronaldo choca con su más cercano perseguidor a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana) en el Estadio José Alvalade de Lisboa, con transmisión de Star Plus y Roja Directa y la mayor cobertura ONLINE en La República Deportes.

Las dos selecciones lideran el grupo 2 de la Liga A, aunque Portugal encabeza por diferencia de goles. Los lusos tienen 4 puntos y vienen de golear 4-0 a Suiza, con un doblete de ‘CR7′. Los checos, con el mismo número de unidades, llegan de igualar 2-2 con una España que salvó el partido en los minutos finales.

¿A qué hora juegan Portugal vs. República Checa?

El encuentro Portugal vs. República Checa empieza a las siguientes horas, según el país:

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Portugal goleó 4-0 a Suiza con protagonismo de Cristiano Ronaldo. Foto: EFE

¿Qué canal transmite el partido Portugal vs. República Checa?

El partido Portugal vs. República Checa podrá verse EN VIVO a través de los siguientes canales:

Perú: Star +

Star + México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fox Sports 1, ViX, Foxsports.com, Fox Sports App

Colombia: Star +

Ecuador: Star +

Venezuela: Star +

Bolivia: Star +

Paraguay: Star +

Chile: Star +

Argentina: Star +

Uruguay: Star +

España: UEFA TV.

¿Dónde ver Portugal vs. República Checa EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión vía internet de este partido por la UEFA Nations League estará disponible por Star Plus en Sudamérica. Si no tienes acceso a esta opción, puedes seguir todas las incidencias del Portugal vs. República Checa EN VIVO ONLINE y sin costo en La República Deportes.

República Checa igualó 2-2 con España en la fecha más reciente. Foto: EFE

¿Cómo ver Portugal vs. República Checa en Roja Directa?

Para ver el duelo Portugal vs. República Checa por Roja Directa, haz lo siguiente:

Entra a esta dirección: www.rojadirectaenvivo.club

En la lista de partidos, busca y haz clic en Portugal vs. República Checa

Cierra la publicidad y disfruta del evento deportivo.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Si quieres sintonizar Roja Directa desde un dispositivo móvil o PC con internet, solo necesitas entrar desde tu navegador favorito al portal www.rojadirectaenvivo.club. Recomendamos contar con una buena conexión para evitar los cortes de transmisión.

Alineación posible de Portugal vs. República Checa