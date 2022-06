[TRANSMISIÓN GRATIS] Portugal 2-0 República Checa EN VIVO: por la UEFA Nations League

Portugal vs. República Checa EN VIVO y EN DIRECTO se juega este 9 de junio desde la 1.45 p. m. (hora peruana) por la tercera jornada de la UEFA Nations League 2022-23 desde el estadio José Alvalade de la ciudad de Lisboa, Portugal. El duelo contará con la transmisión por televisión de ESPN y Star Plus de manera ONLINE. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

En Vivo: Portugal vs. República Checa 14:51 ¡Empezó el segundo tiempo! Ya se juegan los últimos 45 minutos en Lisboa. 14:34 ¡Final del primer tiempo! Culminaron los primeros 45 minutos en Lisboa. 14:25 Minuto 37: ¡Gooooooooooool de Portugal! Bernardo Silva sirve dentro del área para Gonçalo Guedes, que bate a Jindrich Stanek por la esquina inferior izquierda. Video: ESPN. 14:20 Minuto 32: ¡Goooooooooooooool de Portugal! Joao Cancelo recibe un pase corto de Bernardo Silva en su avance hacia el área, esquiva a su defensor y marca con un disparo imparable junto al poste izquierdo. Video: ESPN. 14:18 Minuto 30: gran acercamiento de República Checa Pase al área recibido por Jan Kuchta, desmarcado. Dispara con precisión hacia la izquierda del marco, pero Diogo Costa interviene en el último momento con brillantez. Ocasión para República Checa con un saque de esquina. 14:16 Minuto 27: por poco conecta Cristiano Gonçalo Guedes intenta encontrar a Cristiano Ronaldo, pero hace un pase demasiado fuerte y malogra la ocasión. 14:11 Minuto 24: nueva llegada de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo corre con el balón dentro del área, pero no remata bien y se va desviado del poste izquierdo. 14:03 Minuto 16: ¡Avisa República Checa! Michal Sadilek encuentra espacio dentro del área y lanza un disparo al primer toque que se escapa por encima del travesaño. Remate defectuoso. 13:57 Minuto 10: primer remate de Portugal Ruben Neves recibe un pase preciso al borde del área y dispara. El balón se marcha muy desviado del poste izquierdo. 13:47 ¡Empezó el encuentro! Ya se juegan los primeros 45 minutos en Lisboa. 13:26 Alineación oficial de República Checa Así sale la selección de República Checa por la UEFA Nations League. 13:25 Alineación oficial de Portugal Así salen los lusos para el tercer partido de la UEFA Nations League.

Portugal vs República Checa: ficha del partido

Partido Portugal vs. República Checa Fecha Jueves 9 de junio Hora 1.45 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio José Alvalade

¿A qué hora juegan Portugal vs. República Checa?

¿Dónde ver Portugal vs. República Checa?

Portugal vs. República Checa por la UEFA Nations League será televisado a través de las señales de ESPN y Star Plus. Conoce los canales y cómo acceder al servicio de streaming.

Portugal vs. República Checa: últimos partidos

República Checa 0-1 Portugal | 21.6.2012 | Eurocopa

República Checa 1-3 Portugal | 11.6.2008 | Eurocopa

República Checa 1-0 Portugal | 23.6.1996 | Eurocopa.

Portugal vs. República Checa: posibles formaciones

Portugal: Rui Patrício; Dalot, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, William, Bernardo Silva; Matheus Nunes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo.

República Checa: Vaclík; Zima, Brabec, Mateju; Coufal, Sadílek, Soucek, Havel; Cerny, Kuchta, Lingr.

¿Dónde juegan Portugal vs. República Checa?

Portugal vs. República Checa tendrá lugar en el estadio José Alvalade de la ciudad de Lisboa y con capacidad para 50.044 espectadores.