Caso Byron Castillo: abogado de Chile ante la FIFA dio nuevos detalles a horas del fallo

La polémica de Byron Castillo se encuentra en un punto álgido luego de que uno de los abogados que representa al fútbol chileno diera pormenores sobre las dudas alrededor de la nacionalidad del jugador.

El abogado brasileño Eduardo Carlezzo habló en representación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile; por lo que brindó mayor información relacionado al caso de Byron Castillo a solo horas de que la FIFA presente su fallo sobre este caso.

¿Qué dijo Eduardo Carlezzo sobre el caso?

Carlezzo apuntó a las irregularidades que Chile había observado sobre el jugador. La primera es la falsificación del certificado de nacimiento ecuatoriano, pues señala que Castillo nació el 25 de julio de 1995 en Colombia, pero que usa la fecha del 10 de noviembre en Ecuador, por lo que resultaría falsa su nacionalidad ecuatoriana, ya que nació en Colombia.

El certificado de nacimiento sería fundamental para respaldar las dudas respecto a la nacionalidad de Castillo. Los directivos chilenos sostienen que en el documento presentado (para ellos irregular), el jugador “habría nacido en la ciudad de Playas del 10 de noviembre de 1998″, pero que “ los padres y madres son colombiano s” y que, además, “no existen las huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué”.

“Ese certificado da cuenta de que habría nacido en la ciudad de Playas del 10 de noviembre de 1998 y los padres son colombianos. Ese certificado tiene varias inconsistencias que no fueron apuntadas por mí. Yo soy un narrador más que un intérprete. Esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos, por el Registro Civil ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No existen las huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué. No es un tema menor”, dijo Eduardo Carlezzo a los medios de comunicación.

¿Qué más pruebas presentó el abogado Eduardo Carlezzo?

Carlezzo presentó como prueba adicional el “pasaporte deportivo” de Byron Castillo. En este documento aseguró que su inscripción como futbolista ecuatoriano fue en mayo del 2012 cuando jugaba en el club Norte América, además que “el 2018 fue suspendido por ser el master detrás de las falsificaciones”.

El polémico pasaporte del jugador sirve como prueba inmediata de lo sostenido por los chilenos.

El abogado también afirmó que “empleados del Registro Civil del Guayas fueron sancionados por involucrarse”.

“El certificado del jugador fue gestado en la provincia del Guayas. Pese a que él nació en el 98, el certificado de partida ingresó en los registros informáticos en 2012. ¿Cómo un certificado de partida demora 14 años para ingresar en el sistema? La respuesta está en las investigaciones que hizo la Fiscalía. Se detuvo a varios funcionarios del Registro Civil por adulteración de documentos. Este tema de la falsificación de documentos de jugadores no es novedad en Ecuador. Se conoce eso hace muchos años”, expuso Carlezzo.