Francia vs. Austria: ¿a qué hora juegan y cómo ver EN VIVO el duelo de Nations League?

¿A qué hora juega Francia vs. Austria EN VIVO? Este viernes 10 de junio, el cuadro campeón del mundo visita el Ernst-Happel-Stadion de Viena en busca de su primera victoria en la UEFA Nations League 2022. Este compromiso clave tendrá la transmisión de Star Plus y la más completa cobertura en La República Deportes. Conoce aquí el horario y más detalles del partido.

Hasta ahora, los bleus solo tienen un punto por el empate 1-1 con Croacia en su partido más reciente, pues antes cayeron 1-2 ante Dinamarca; a esto se suma la baja de Varane por lesión. El rival, Austria, es segundo con 3 unidades y está a una victoria de los daneses, con quienes vienen de perder 2-1; Lienhart, quien no debutó en el torneo por una fiebre, sigue siendo duda.

Francia vs. Austria: ficha del partido

Partido Francia vs. Austria ¿Cuándo juegan? Viernes 10 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Ernst-Happel-Stadion, Viena ¿En qué canal? Star Plus

En su último partido, Francia igualó 1-1 con Croacia. Foto: equipedefrance / Twitter

¿A qué hora juega Francia vs. Austria?

El encuentro Francia vs. Austria inicia a las siguientes horas, según tu ubicación:

Perú: 1.45 p. m.

1.45 p. m. México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Austria?

Estos son los canales que transmitirán el cotejo Francia vs. Austria EN VIVO para cada país:

Perú: Star +

Star + México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fox Sports 1, ViX, Foxsports.com, Fox Sports App

Colombia: Star +

Ecuador: Star +

Venezuela: Star +

Bolivia: Star +

Paraguay: Star +

Chile: Star +

Argentina: Star +

Uruguay: Star +

España: UEFA TV.

Austria viene de caer 2-1 con Dinamarca. Foto: AFP

¿Dónde ver Francia vs. Austria EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este partido por la UEFA Nations League estará disponible en streaming a través de Star Plus en Sudamérica. Si no cuentas con esta opción, podrás seguir todas las emociones y el minuto a minuto del Francia vs. Austria EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Francia vs. Austria: alineaciones probables

Francia: Lloris; Kounde, Kimpembe, L. Hernandez; Clauss, Kante, Guendouzi, T. Hernandez; Griezmann; Benzema y Mbappé.

Lloris; Kounde, Kimpembe, L. Hernandez; Clauss, Kante, Guendouzi, T. Hernandez; Griezmann; Benzema y Mbappé. Austria: Lindner; Posch, Alaba, Wober; Lainer, Laimer, Schlager, Weimann; Sabitzer; Onisiwo y Arnautovic.

¿Dónde se jugará el partido Francia vs. Austria?