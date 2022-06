Dinamarca vs. Croacia: horario y cómo ver el partido EN VIVO por la Nations League

Dinamarca vs. Croacia EN VIVO juegan este viernes 10 de junio por la tercera fecha de la UEFA Nations League. El líder y el colero del grupo 1 se miden en el Parken Stadion de Copenhague con transmisión de ESPN y Star Plus, además de la más completa cobertura en La República Deportes. Conoce aquí a qué hora inicia y más detalles de este interesante duelo.

Dinamarca lidera la zona con 6 puntos tras sus victorias sobre Francia y Austria por el mismo marcador (2-1). Además, ha ganado ocho de sus últimos 10 compromisos en general. Del otro lado, Croacia quiere su primer triunfo tras ser goleado 3-0 por los austríacos y empatar 1-1 con los galos. Ambos buscan estar en buena forma con miras al Mundial de Qatar 2022.

Dinamarca vs. Croacia: ficha del partido

Partido Dinamarca vs. Croacia ¿Cuándo juegan? Viernes 10 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Parken Stadion, Copenhague ¿En qué canal? ESPN, Star Plus

Dinamarca ha ganado sus dos encuentros disputados hasta ahora. Foto: AFP

¿A qué hora juega Dinamarca vs. Croacia?

Estos son los horarios de inicio del partido Dinamarca vs. Croacia en cada país:

Perú: 1.45 p. m.

1.45 p. m. México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Dinamarca vs. Croacia?

Perú: ESPN, Star +

ESPN, Star + México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fubo Sports Network, ViX

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: ESPN, Star +

Uruguay: ESPN, Star +

España: UEFA TV, ZDF (M+ Astra).

Croacia rescató un empate ante Francia en la fecha anterior. Foto: AFP

¿Dónde ver Dinamarca vs. Croacia EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión online de este partido de la UEFA Nations League estará disponible por Star Plus en toda Sudamérica. Si no cuentas con esta opción, puedes seguir todas las incidencias del Dinamarca vs. Croacia EN VIVO ONLINE por La República Deportes.

Dinamarca vs. Croacia: alineaciones probables

Dinamarca: Schmeichel; Anderson, Vestergaard, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard; Braithwaite y Cornelius.

Schmeichel; Anderson, Vestergaard, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard; Braithwaite y Cornelius. Croacia: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Pongracic, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric y Brekelo.

¿Dónde se jugará el partido Dinamarca vs. Croacia?

El escenario del Dinamarca vs. Croacia por la fecha 3 de la UEFA Nations League será el Parken Stadion, recinto con capacidad para 42.305 espectadores ubicado en Copenhague (Dinamarca).