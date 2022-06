[En Vivo] Atlético Nacional vs. Bucaramanga, Liga BetPlay 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Atlético Nacional vs Bucaramanga | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 4 del Grupo A de la Liga BetPlay 2022 Hoy, miércoles 8 de junio. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) contará con la transmisión de Win Sports+. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

Atlético Nacional vs. Bucaramanga: ficha del partido

Atlético Nacional vs. Bucaramanga Liga BetPlay 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 8 de junio ¿Dónde? Estadio Alfonso López ¿A qué hora? 8.15 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿En qué canal? Win Sports+

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Bucaramanga?

El partido entre Atlético Nacional vs. Bucaramanga se llevará a cabo HOY miércoles 8 de junio, desde la 8.15 p. m. (hora peruana y colombiana). Repasa aquí la programación según tu país.

Perú: 8.15 p. m.

Colombia: 8.15 p. m.

Ecuador: 8.15 p. m.

Estados Unidos: 9.15 p. m. (ET) / 6.15 p. m. (PT)

México: 8.15 p. m.

Costa Rica: 7.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

Bolivia: 9.15 p. m.

Venezuela: 9.15 p. m.

Brasil: 10.15 p. m.

Argentina: 10.15 p. m.

Uruguay: 10.15 p. m.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Bucaramanga EN VIVO ONLINE GRATIS?

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Perú: ViX, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Colombia: Win Sports+, Win Sports Online, RCN Nuestra Tele, ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Argentina: ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Bolivia: ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Chile: RCN Nuestra Tele, ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Costa Rica: ViX, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Ecuador: RCN Nuestra Tele, ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en México: ViX, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Panamá: ViX, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Paraguay: ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en España: RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Estados Unidos: ViX, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Uruguay: ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Venezuela: RCN Nuestra Tele, ViX.

¿Cómo ver Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Win Sports+?

La transmisión oficial del Atlético Nacional vs. Bucaramanga estará a cargo de Win Sports, canal exclusivo que transmite el fútbol colombiano. Conoce qué señales sintonizar.

Satélite

DirecTV: canal 634 (SD) - canal 1634 (HD)

Movistar: canal 497 (SD) - canal 896 (HD)

ClaroTV: canal 523 (HD).

Cable

ClaroTV: canal 522 (SD) - canal 1522 (HD)

Tigo: canal 139 (SD) - canal 239 (HD).

IPTV

Movistar: canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) - canal 389 (HD)

Tigo: canal 24 (SD) - canal 239 (HD)

ClaroTV: canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Bucaramanga por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Atlético Nacional vs. Bucaramanga por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de esta cadena deportiva, En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde jugarán Atlético Nacional vs. Bucaramanga?

El encuentro entre Atlético Nacional vs. Bucaramanga se disputará en el Estadio Alfonso López, el cual es un recinto deportivo situado en la ciudad colombiana de Bucaramanga. Cuenta con un aforo para 25 000 espectadores. Es la sede del Atlético Bucaramanga, club de la Categoría Primera A del fútbol profesional colombiano.