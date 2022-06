Silvio Valencia sobre su despido por incidente con Cueva: “Mis abogados van a actuar”

Desde Múnich, Silvio Valencia rompió su silencio. El periodista deportivo se refirió a su sorpresiva salida de Radio Exitosa luego de que protagonizase un incidente con el jugador de la selección peruana Christian Cueva. De acuerdo a la empresa radial, esto ocurrió porque el comunicador incumplió “normas de conducta que ha afectado a terceros”.

En diálogo con el programa de YouTube “Minuto caliente”, Silvio Valencia recalcó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no tiene nada que ver en su despido, como se estuvo especulando en las redes sociales, e incluso señaló que, pese a lo sucedido con ‘Aladino’, quedó en buenos términos con el jugador y el jefe de prensa de la FPF, Nicolás Rey.

“Lo que quiero decir es que la Federación a mí no me saca, que quede claro. Yo conversé con ellos y quedamos muy bien”, empezó declarando Valencia, quien añadió que el mismo día del incidente se reunió con la gente de la FPF. “Me llaman, y me dicen qué pasó, y quedamos en muy buenos términos. No daré los nombres, pero hay testigos. Quedamos muy bien”, agregó.

Con respecto al despido unilateral por parte de Radio Exitosa, Silvio Valencia remarcó que su salida no la toma como “el fin del mundo” y que continuará con sus proyectos personales. “Las mejores oportunidades están en la calle. No se acaba el mundo para mí, sigo para adelante, tengo muchos proyectos (…). No necesitas estar en un medio para decir lo que tu piensas”, continuó diciendo.

Por último, el autodenominado ‘Sensei’ confirmó que sus abogados han tomado cartas en asunto y van a actuar sobre lo sucedido.