¿Qué fue de la vida de José Manuel Pinto, exarquero del FC Barcelona y compañero de Messi?

José Manuel Pinto fue parte de una etapa dorada del FC Barcelona. El exguardameta, usualmente, era suplente, pero tenía actividad en los partidos de Copa de Rey de España. Con el cuadrado azulgrana alcanzó a ganar varios títulos y estuvo bajo la dirección técnica de grandes estrategas, como Pep Guardiola.

Además, jugó en compañía de Lionel Andrés Messi, Dani Alves, Carles Puyol, Xavi Hernández —actual entrenador del club blaugrana—, entre otros. Pinto colgó los guantes en el 2014 con la camiseta del Barza y emprendió un nuevo camino en su vida.

¿Quién es José Manuel Pinto?

El exgolero José Manuel Pinto Colorado nació el 8 de noviembre del año 1975 en el Puerto de Santa María, Cádiz, España. Desde pequeño llevó el fútbol y la música en sus venas. Actualmente, cuenta con 46 años de edad y está casado con Elena Gross, con quien lleva una relación desde los 15 años y tiene dos hijos.

José Manuel Pinto llegó al FC Barcelona en la temporada 2008. Foto: AFP

PUEDES VER: La contundente respuesta de Laporta al presidente de LaLiga sobre la situación del Barcelona

Trayectoria de José Manuel Pinto

Sus inicios en el fútbol profesional los dio en el equipo B del Real Betis Balompié —club de su localidad— en la temporada 1994-1995. No sería hasta la campaña 1997-1998 que pasó al primer equipo de los verdiblancos.

Luego, formaría parte del Celta de Vigo, donde hizo gran parte de su carrera, ya que se vistió con los colores de los celestes durante 10 largos años (1998-2008).

Pinto, tras cerrar su etapa con los célticos, fue nuevo fichaje del FC Barcelona en condición de préstamo. Según detalla el portal Transfermarkt, llegó a tener un valor de 2 millones de euros (el más alto en su carrera). Con el uniforme azulgrana estuvo desde el 2008 hasta el 2014.

José Manuel defendió los colores del equipo de Cataluña alcanzando a conquistar más de 10 títulos, como LaLiga Santander (4), Copa del Rey (2) y Champions League (2).

Partidos jugados en su carrera Goles recibidos Arco en cero 269 283 83

Con información de Transfermarkt.

José Manuel Pinto celebra la Copa del Rey del 2012 con el Barza. Foto: AFP

De ser arquero del FC Barcelona a cantante y profesor de baile

Luego de dejar el Barza, Pinto sacó a relucir otra cualidad fuera de los campos de fútbol: su pasión por la música. José Manuel empezó a dedicarse activamente a esta industria siendo compositor y cantante.

“Yo hago música desde los 14 años. Y eso muy poca gente sabe”, dijo en una entrevista para el canal RTVE. En la nota se indica que el exportero era el que ponía la música en el vestuario azulgrana. Además, cuenta con un tema con su excompañero Dani Alves.

“Mi abuelo siempre me decía: ‘Tienes que elegir una. ¿Cuál te gusta más?’, pero yo le decía: ‘Yo no puedo elegir entre papá y mamá, quiero a los dos por igual’”, aseguró.

De acuerdo con la información de El Mundo, Pinto en 2016 ganó un premio importante en esta rama. “Se alzó con el Grammy Latino a Mejor Álbum Flamenco como parte del equipo de ingenieros de Ámame como soy, el disco de Niña Pastori. Además, también ha producido a artistas de la talla internacional de Orishas o Cypress Hill”.

José Manuel Pinto cubriendo un balón ante Cristiano Ronaldo por la Copa del Rey. Foto: AFP

Cambio de look de Pinto ‘Wahin’

Para dejar al ‘viejo’ jugador de fútbol, el nacido en Cádiz hizo un cambio de look y pasó a llamarse como Pinto ‘Wahin’ (su nombre artístico).

José Manuel dejó las trenzas y el cabello largo para tener un estilo corto y pegado, que se asemeja más a los artistas de reguetón en la actualidad, como lo es ahora él.

En 2019, estrenó su canal de YouTube bajo esta misma denominación. Hasta la fecha cuenta con 73,500 suscriptores.

José Manuel Pinto ahora es conocido como 'Wahin'. Foto: Pinto "Wahin" instagram

Así fue como Pinto dejo su cabello largo

José Manuel Pinto y su despedida a Lionel Messi

La temporada pasada (2021-2022) el final del mercado de pases fue remecido por la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain. El argentino dejó la que consideraba su casa para llevar su fútbol a Francia. Pinto se pronunció al respecto en su cuenta de Instagram.

“Al igual que a todos, me ha costado asimilar tu despedida del FC Barcelona, es por ello que me atrevía siquiera a decir nada. Yo no voy a hablar de fútbol, creo que el mundo entero sabe quién es el número 1″, escribió el exportero.

“Yo solo quiero desearte todo lo mejor, sé que tanto para ti como tu familia ha sido durísimo encajar este golpe, pero conociéndote, no me cabe duda que vuestra fuerza siempre ha resistido en la familia, por lo que juntos saldréis fortalecidos”, agregó el ahora artista musical.

José Manuel Pinto saludando a Lionel Messi luego de una victoria por Copa del Rey. Foto: AFP

José Manuel Pinto y su nuevo movimiento