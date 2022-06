[EN VIVO] Caso Byron Castillo: últimas noticias del polémico caso denunciado a la FIFA

Audio entre Byron Castillo, su representante y un dirigente de la FEF

En otra de las transcripciones se señala que el futbolista, su representante Wladimir Ortíz y el jefe de investigación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sostuvieron una conversación.

“No sé qué pueda pasar. Yo sé que todo va a estar bien, no sé, yo confío en ti”, dijo el lateral. “Yo te voy a ayudar, tranquilo. Y vamos a tratar de hacer todo para que no te pase absolutamente nada malo para ti, porque eres un buen muchacho y tú no tuviste la culpa de nada, ¿oíste?”, le contestó su representante.

Luego, el dirigente de la FEFE también habla al respecto: "Ya, eso es todo. De acuerdo, escucha lo que te dije (...). Mira, hay un montón de comentarios y cosas que van a hacer, pero mírame, no va a pasar nada. Quédate tranquilo, pero no abras la boca, ni con este ni con nadie. Con nadie hablas, ni con el Marcos Zambrano (presidente del Club Norteamérica)".