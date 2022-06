Ecuador le responde al abogado de Chile tras su exposición del caso Byron Castillo

La tienen clara. Tras la presentación del abogado Eduardo Carlezzo ante la FIFA, en Chile mantienen la confianza de obtener un fallo favorable en el caso Byron Castillo. Si bien la prensa mexicana reveló que la resolución sería favorable para los sureños, desde el país norteño no le toman importancia a estos dichos.

Para Carlos Manzur, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, esto forma parte de un show mediático. “No tenemos comentarios. Todo está en la FIFA. El resto sigue siendo un circo”, manifestó en diálogo con La Tercera.

Además, en relación con los alegatos que expuso el colegiado del conjunto mapocho, enfatizó que van a esperar la resolución de la entidad. “Cada abogado busca su espacio y tiene sus métodos. Los respetamos todos. Pero lo único importante es lo que resuelva FIFA. El resto es para las redes”, agregó.

El lateral fue parte de ocho partidos en el proceso clasificatorio hacia Qatar 2022. Foto: difusión

Un hecho que generó cierta esperanza en la Roja fueron las nuevas evidencias. En la exposición, se mostró el certificado de bautizo del jugador —en el cual se menciona que su nombre no sería Byron, sino Bayron— y también fue denunciada una irregularidad en su fecha de nacimiento.