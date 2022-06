Melgar goleó con sus menores

Con la presencia del entrenador del equipo de mayores, Néstor Lorenzo, en las tribunas del estadio Arequipa, las Reservas del FBC Melgar golearon 6-2 a Deportivo Binacional.

Amplia superioridad fue la que plasmó el equipo dirigido por Adrián Díaz . El aporte de varios jugadores que entrenan en el primer equipo fue importante para lograr la victoria.

Nicolás Figueróa, Bruno Portugal, Mariano Barreda, Kevin Fernández y Jefferson Cáceres en dos oportunidades sellaron la goleada.

Este largo torneo permitirá que el equipo campeón le de dos puntos al equipo profesional en el acumulado y un punto el sub campeón.