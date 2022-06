Gianluca Lapadula se devalúa en el mercado: el increíble descenso de su ficha

Gianluca Lapadula y la selección peruana están preparándose para el partido del repechaje del Mundial Qatar 2022. El ‘Bambino’ se mantiene como la principal carta de gol de la Bicolor y extendió su buen momento con su última anotación ante Nueva Zelanda. Sin embargo, no todo es felicidad para el ‘Bambino’, ya que el valor de su ficha viene en caída dentro del mercado internacional.

Según el portal Transfermarkt, el atacante ítalo-peruano tenía un precio de cuatro millones de euros, pero su valor tuvo una variación y ahora vale un total de dos millones y medio.

Sus buenos registros con la selección peruana no serían suficientes para Gianluca Lapadula, ya que los motivos de su devaluación se deberían a la poca actividad que tuvo con el Benevento en los últimos meses por temas extradeportivos. Otra razón sería militar en la Serie B y la edad que tiene: 32 años.

Gianluca Lapadula se devalúa en el mercado internacional pese a su buen momento con la selección peruana. Foto: captura Transfermarkt.

Cabe señalar que el valor más alto que llegó a tener Gianluca Lapadula fue de ocho millones de euros cuando llegó a fichar por el Milan.

“Gianluca Lapadula creo que se desperdicia en la Serie B”, dijo Roberto Merino

Roberto Merino conversó con el diario El Popular sobre la actualidad de la Bicolor y sobre Gianluca Lapadula. ‘Maradonita’ tuvo elogios para el ‘Bambino’ pero consideró que no debería estar más en la segunda división italiana.

“Creo que sí, porque hoy la Serie B no tiene ese nivel competitivo de antes, en la que me tocó jugar. Benevento es una plaza chica, que no tiene esa repercusión mediática como otra ciudad donde se vive con más pasión el fútbol. Es un jugador de selección y espero verlo en la Serie A”, respondió el volante que radica en Italia.