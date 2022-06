Los audios comprometedores que pondrían en duda la nacionalidad de Byron Castillo

El caso Byron Castillo está en su recta final. Este martes 7 de junio, Eduardo Carlezzo, abogado de la la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), brindó una conferencia de prensa, en la que expuso todas las pruebas que presentó ante la FIFA para sostener su defensa.

Entre estas se encuentran algunos audios comprometedores que pondrían en duda la nacionalidad del futbolista del Barcelona SC. Aquí te mostramos el contenido de cada uno de estos archivos compartidos por el jurista brasileño.

El audio donde Byron Castillo admite que llegó a Ecuador a los 9 años

En uno de los audios se puede escuchar cómo Byron Castillo admite ante una periodista que llegó a Ecuador a los 9 años de edad y que extraña a su familia.

“Llegué al (club) Norteamérica, en un complejo en la costa donde no hay nada, nada. Extrañaba mucho a mi familia. Estuve una semana llorando. ¿A qué edad llegué? Como a los 9 años. Lloraba por mis familiares, mi papá, tíos, primos y hermanos, pero bueno” , señaló el defensor.

El audio entre Byron Castillo, su representante y dirigente de la FEF

Otro de estos audios es una conversación que sostienen Byron Castillo, su representante Wladimir Ortíz y Jaime Jara, jefe de investigación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

“No sé qué pueda pasar. Yo sé que todo va a estar bien, no sé, yo confío en ti”, dijo el defensor norteño. “Yo te voy a ayudar, tranquilo. Y vamos a tratar de hacer todo para que no te pase absolutamente nada malo para ti, porque eres un buen muchacho y tú no tuviste la culpa de nada, ¿oíste?”, le responde su agente.

Ante ello, el trabajador de la FEF le pide al jugador no hablar sobre el tema con nadie. “Ya, eso es todo. De acuerdo, escucha lo que te dije (...). Mira, hay un montón de comentarios y cosas que van a hacer, pero mírame, no va a pasar nada. Quédate tranquilo, pero no abras la boca, ni con este ni con nadie. Con nadie hablas, ni con el Marcos Zambrano (presidente del Club Norteamérica)”, indicó.

El audio de Carlos Manzur, vicepresidente de la FEF

Finalmente, en otro audio, Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), recomienda no convocar a Byron Castillo para evitar problemas futuros sobre su nacionalidad.