Abogado de Chile lanza contundente mensaje a FIFA en vísperas del fallo sobre caso Byron Castillo

Eduardo Carlezzo, abogado de Chile en el caso Byron Castillo, envió un mensaje a la FIFA en el cual señaló que la Copa del Mundo quedará muy mal vista si Ecuador termina participando en dicha competencia.

Como se recuerda, el letrado dio una conferencia ante los medios chilenos y expuso los motivos por los cuales la partida de nacimiento del futbolista es falsa.

En la parte final de su presentación ante los periodistas, el abogado dejó una frase contundente: “Si Ecuador va al Mundial, el Mundial queda manchado”.

Asimismo, Carlezzo fue enfático en señalar que las pruebas contra Byron Castillo son contundentes y que el máximo ente debe tomar en cuenta todos los documentos presentados para que Chile tenga un fallo a favor.

“Sería escandaloso si FIFA no considera toda esta carga. Llevo 20 años, representando casi 1.000 casos en FIFA, y pocas veces vi una carga probatoria tan grande. Es mucha cosa”, dijo el abogado.

“Esperamos que sea una decisión técnica que profundice en las pruebas, que entienda sobre todo cuál es el alcance del habeas data. Si hay una averiguación imparcial de lo que se falló en Ecuador, la resolución solo puede ser una, favorable a Chile”, agregó de manera optimista.

El certificado de Byron Castillo es falso, según Carlezzo

Durante su exposición de este martes 7 de junio ante los medios, Eduardo Carlezzo mencionó que el certificado de nacimiento de Byron Castillo es falso.

“Ese certificado tiene varias inconsistencias que no fueron apuntadas por mí. Yo soy un narrador más que un interprete. Esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos, por el Registro Civil ecuatoriano y la Federación ecuatoriana de fútbol. No existen las huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué. No es un tema menor”, expuso la defensa de la ANFP.