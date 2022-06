Byron Castillo habría falsificado certificado de nacimiento y tendría una hermana, según abogado

Chile sigue con la esperanza de jugar el Mundial Qatar 2022. Como se sabe, el cuadro chileno hizo una denuncia ante la FIFA alegando que el jugador Byron Castillo no es ecuatoriano y que habría presentado documentación falsa. Este martes 7 de junio, el abogado Eduardo Carlezzo expuso ante la prensa sureña los motivos por los que asegura que la partida de nacimiento del futbolista no es auténtica.

“ Ese certificado tiene varias inconsistencias que no fueron apuntadas por mí. Yo soy un narrador más que un interprete. Esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos, por el Registro Civil ecuatoriano y la Federación ecuatoriana de fútbol. No existen las huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué. No es un tema menor ”, preciso el letrado.

Asimismo, Carlezzo señaló que la falsificación de partida de nacimiento es un tema recurrente en el país ecuatoriano y que los datos de su certificado tardaron años en registrarse.

“ El certificado del jugador fue gestado en la provincia del Guayas. Pese a que él nació en el 98, el certificado de partida ingresó en los registros informáticos en 2012. ¿Cómo un certificado de partida demora 14 años para ingresar en el sistema? La respuesta está en las investigaciones que hizo la Fiscalía. Se detuvo a varios funcionarios del Registro Civil por adulteración de documentos. Este tema de la falsificación de documentos de jugadores no es novedad en Ecuador. Se conoce eso hace muchos años”, expuso el abogado ante los periodistas.

Byron Castillo tendría una hermana, según abogado de Chile

Por otro lado, Eduardo Carlezzo explicó que Byron Castillo no tiene un hermano, sino una hermana que vive en Tumaco, cuidad de Colombia.

“Byron no tiene un hermano, sí una hermana... Logramos identificar a toda su familia. La hermana de Byron nació y vive en Tumaco, algo que pudimos comprobar por su cuenta de Facebook, la que es pública. Byron Castillo incurrió en doble identidad, adulteración de la edad y de nacionalidad”, dijo el abogado a los periodistas.