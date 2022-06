El entrenador de Australia sueña con Qatar: “Tenemos que ganar los 2 partidos, es así de sencillo”

Ser jugador de una selección no es nada sencillo, mucho más difícil es, años despúes, tener la oportunidad de dirigirla. Eso pasa Graham Arnold, técnico del conjunto australiano, quien disputará su primer repechaje como entrenador principal, algo que ya vivió como jugador y como parte del comando técnico del cuadro oceánico.

“ Tuve el privilegio, si se le puede llamar así, de caer en las tres ocasiones . Para nuestros chicos es la oportunidad de crear unos recuerdos diferentes a los míos como jugador”, afirmó Arnold en declaraciones para FIFA+.

Emiratos Árabes vs. Australia será el último duelo de la eliminatoria asiática. Foto: FIFA

El estratega, nacido en Sidney, fue parte de las derrotas ante Escocia, Argentina e Irán , algo que le ha causado “mucho dolor y sufrimiento”, pero que logró superar tras la histórica clasificación ante Uruguay en el 2005 como segundo entrenador de Guus Hiddink.

“Mis jugadores saben que no se trata de decir: ‘Bueno, si fallamos este partido aún tenemos opciones si ganamos el segundo’. Tenemos que ganar los dos, es así de sencillo. Si no lo hacemos, no iremos a la Copa Mundial. En ese sentido, el reto como ante Uruguay es diferente. Aún así, la mentalidad de los jugadores es buena, positiva, y creo que saldremos adelante”, señaló.

Si bien los Socceroos tuvieron muchos problemas en la última eliminatoria, ya que solo pudieron jugar cuatro partidos de local debido a las restricciones por la COVID-19, el técnico australiano señaló que el grupo está motivado en superar las adversidades con la clasificación.

“Llevo 40 años en el fútbol en Australia. Y créame, tengo muchísimos buenos recuerdos de esa época y de esas Copas Mundiales. No obstante, el mejor será cuando nos clasifiquemos para esta”, concluyó con una sonrisa.

¿Cuándo juegan Australia vs. Emiratos Árabes Unidos?

El partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos se va a jugar el 7 de junio del 2022 a la 1.00 p. m. (hora peruana). Para la televisión internacional, este cotejo irá por las señales de ESPN y Star Plus. En territorio peruano, podrás seguir el minuto a minuto por internet a través de La República Deportes.