Rafael Nadal: el rey indiscutible sobre arcilla

La diversión en el ‘patio de su casa’ es una costumbre con nuevos matices para Rafael Nadal. Jugar con el pie dormido gran parte del Roland Garros hace distinto, pero aún más meritorio, la obtención de su 22° Grand Slam. Sometido a inyecciones en los nervios sensitivos del pie –”estoy jugando sin dolor, pero con cero sensaciones. Es como cuando te duermen el nervio en el dentista. No tengo sensibilidad para nada, y por eso he podido jugar”– y noches de insomnio, el español de 36 años superó en la final al noruego Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0 para alzar su décimo cuarto título en París.

Dos horas y 18 minutos necesitó Nadal para vencer a Casper Ruud, quien jugaba su primera final de Grand Slam y sus nervios se sintieron desde el arranque. Nadal fue dominador del partido desde el inicio.

“No sé si ha sido mi último Roland Garros, lo veremos en el futuro. Nunca pensé que estaría aquí con 36 años y siendo competitivo otra vez jugando una vez más una final en la pista más importante de mi carrera. Seguiré luchando para continuar”, dijo tras hablar del tratamiento al que se someterá con la idea de poder llegar a Wimbledon.

“Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento de radiofrecuencia y espero que me ayude para disminuir el dolor. No jugaré Wimbledon tomando antiinflamatorios. Si no funciona el tratamiento me preguntaré si estoy listo para hacer una operación que podría mejorarme pero no me aseguraría la posibilidad de poder seguir. Tengo que hablar conmigo mismo”.

El mejor. Nadal sigue engrandeciendo su historia en Roland Garros y en el tenis, pues es el jugador con más Grand Slams ganados llegando a la cifra de 22, mientras que Federer y Djokovic se han quedado en 20.