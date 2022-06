Erling Haaland denuncia que jugador sueco le quizo romper las piernas y lo insultó

Junto a Mohamed Salah, uno de las grandes ausentes en el Mundial Qatar 2022 será el noruego Erling Haaland. Mientras se espera la oficialización de su contratación por el Manchester City, el joven goleador afronta con su selección la Nations League.

El artillero anotó un doblete en la victoria ante Suecia y muchos se sorprendieron con su reacción en el segundo tanto: lo celebró en la cara al defensor Alexander Milosevic. Al ser consultado sobre esta acción, dejó unas llamativas declaraciones y denunció una amenaza de su rival.

Momento de la celebración de Haaland. Foto: Twitter/@nff_landslag

“Primero me llamó p***. Puedo decir con seguridad que no lo soy. Luego dijo que me rompería los pies. Un minuto después marqué, eso estuvo bien. Ojalá no se rompa los pies”, manifestó el exdelantero del Borussia Dortmund al ser consultado por TV2.

PUEDES VER: Chile fue blanco de los memes tras perder ante Corea del Sur el partido amistoso internacional

Sin embargo, esta revelación tendría eco en los medios suecos, ya que de inmediato buscaron al central del AIK Solna para escuchar sus descargos. El zaguero negó los dichos del ‘Androide’ y le restó importancia.

“No quiero perder el tiempo en lo que se ha dicho en el terreno de juego, pero no entiendo noruego y no hablo noruego. No sé si él habla sueco, pero eso no es algo que haya salido de mí y no es algo que yo defienda. No puedo decir mucho más. Lo que ha pasado ahí fuera lo dejo atrás y sigo adelante”, enfatizó en SVT Sport.