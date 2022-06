[EN VIVO] Emiratos Árabes vs. Australia: ¿a qué hora ver el partido que definirá al rival de Perú?

¿Dónde ver Emiratos Árabes vs. Australia? Este martes 7 de junio, Emiratos Árabes vs. Australia se enfrentarán por el cupo al repechaje del Mundial Qatar 2022. El duelo comenzará a las 1.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Al Rayyan Stadium de Qatar. El choque contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

En Vivo: Previa de Australia vs. Emiratos Árabes Unidos 00:22 Australia y sus últimos partidos La selección océanica ha disputado 5 partidos en el presente año y logró un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. A inicio de 2022 se enfrentó contra Vietnam y ganó el partido por 4 a 0. Luego vendría un empate contra Omán, una derrota por 2 a 0 frente a Japón y la victoria de Arabia Saudita sobre los 'socceroos' por la mínima diferencia. Todos estos duelos fueron válidos por las Eliminatoria al Mundial Qatar 2022. Su último partido ha sido un amistoso contra Jordania, selección a la cual venció por 2 a 1. 22:56 ¿Cómo les fue a Australia y Emiratos Árabes en sus amistosos? Australia se impuso por 2-1 ante Jordania. Los Socceroos lograron remontar gracias a los tantos de Bailey Wright y Awer Mabil. Por su parte, el conjunto comandado por Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena no pasó del empate 1-1 ante Gambia. 21:59 ¿Cómo van en el ranking FIFA ambas selecciones? Australia se ubica en la posición número 42 del ranking FIFA, mientras Emiratos Árabes Unidos se ubica en la casilla 68. 21:01 Emiratos Árabes Unidos volvió a llamar a su 'Messi' El conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena necesita vencer a Australia pera intentar llegar a Qatar 2022. Por ello, el técnico argentino decidió convocar a Omar Abdulrahman, quien fue considerado la 'joya' del balompié emiratí y estuvo cerca de fichar por el Manchester City en el 2012. El habilidoso zurdo tuvo participación en el amistoso ante Gambia. 20:11 ¿Cómo quedó el último Australia vs. Emiratos Árabes? El antecedent más reciente entre ambas selecciones fue un choque por los cuartos de final de la Copa Asia 2019. Aquella vez, Emiratos Árabes ganó 1-0 en lo que ha sido, hasta ahora, su única victoria sobre Australia. Foto: composición socceroos/Caio Canedo 19:23 ¿Quiénes son las figuras de Australia y Emiratos Árabes? Tanto en el equipo de los socceroos como en el conjunto árabe hay jugadores que destacan por sobre el resto de sus compañeros. Para los océanicos, Jamie MacLaren y Ajdin Hrustic son los más destacados, mientras que en el plantel de los emiratíes aparece el nombre del brasileño nacionalizado Caio Canedo. Foto: composición AFP/UAEFA 18:26 ¿Cuánto valen los planteles de Australia y Emiratos Árabes? En términos de cotización de sus jugadores, Australia vale más del doble que Emiratos Árabes. El portal Tranfermarkt tasa a los socceroos en un total de 40,28 millones de euros. Su jugador más caro es el portero Matthew Ryan, con un pase valorado en 5 millones de euros. Foto: Transfermarkt Los emiratíes, por su parte, cuestan alrededor de 18,25 millones de euros. El goleador, Ali Mabkhout, es el más caro con un costo de 3 millones de euros. Foto: Transfermarkt 17:31 Emiratos Árabes ultima detalles de su preparación El equipo del Vasco Arruabarrena entrena por última vez antes del partido frente a Australia. Foto: UAEFA 16:08 Martin Boyle ya se acostumbró a Qatar: "Ha sido como nuestro hogar" El extremo derecho de la selección australiana señaló que el país anfitrión del Mundial "ha sido como nuestro hogar lejos del hogar. Fue amable con nosotros y nos hizo sentir bienvenidos. Hemos jugado algunos juegos aquí y tenemos un buen récord, pero lo tratamos como cualquier otro juego", en declaraciones recogidas por la página oficial de su equipo. Foto: Socceroos 14:52 ¿Cuándo fue la última vez que Emiratos Árabes Unidos jugó un mundial? El conjunto emiratí no disputa una Copa del Mundo desde hace 32 años. La última vez fue el Italia 1990 y compartieron el grupo D con Alemania Federal, Colombia y Yugoslavia. Resultados de Emiratos Árabes en Italia 1990 - Emiratos Árabes Unidos 0-2 Colombia

- Alemania Federal 5-1 Emiratos Árabes Unidos

- Yugoslavia 4-1 Emiratos Árabes Unidos 14:34 'Lapadula' emiratí confía en lograr la clasificación Caio Canedo, futbolista brasileño nacionalizado emiratí, manifestó que buscarán vencer a Australia y Perú para llegar a la Copa del Mundo después de 32 años. “Sueño todos los días desde que obtuve mi pasaporte. Quiero hacer feliz a mi gente. Tuvimos una semana muy triste con la pérdida de nuestro presidente y haré todo lo posible para llevar un poco de alegría a esta gran multitud (...). Todos estamos con el mismo pensamiento y el mismo objetivo de llevar alegría al pueblo emiratí. Son más de 30 años sin clasificar al Mundial y estamos muy concentrados en hacer historia”, sostuvo en diálogo con el Diario As. 14:16 ¿Cómo van las apuestas para el Australia vs. Emiratos Árabes? A un día para el encuentro, así marchan las cuotas de este partidos según las principales casas de apuestas: - Chaskibet: gana Australia (1,75), empate (3,35), gana Emiratos Árabes (4,50) - Doradobet: gana Australia (1,78), empate (3,50), gana Emiratos Árabes (4,75) - Te Apuesto: gana Australia (1,82), empate (3,50), gana Emiratos Árabes (4,70) - Meridianbet: gana Australia (1,71), empate (3,33), gana Emiratos Árabes (4,17) - Olimpobet: gana Australia (1,75), empate (3,30), gana Emiratos Árabes (4,60). 13:40 Alineaciones probables de Australia vs. Emiratos Árabes Para este encuentro Australia vs. Emiratos Árabes, estos serían los onces iniciales tentativos de ambas selecciones: - Australia: Mathew Ryan; Fran Karacic, Kye Rowles, Nailey Wright, Alan Davidson; Kennth Dougall, Aaron Mooy, Awer Mabil, Riley McGree, Ajdin Hrustic y Jamie MacLaren. Foto: Socceroos - Khalid Eisa, Abdulaziz Hussain, Khalifa Al Hammadi, Bandar Al-Ahbabi, Walid Abbas, Majed Hassan, Abdalla Ramadan, Omar Abdulrahman, Caio Canedo, Ali Mabkhout y Mohamed Al-Maazmi. Foto: EUAFA 12:47 ¿Cómo llega Emiratos Árabes al partido? La escuadra emiratí también disputó un duelo de práctica, pero no pasó del empate 1-1 contra Gambia. El autor del gol fue Ali Mabkhout, desde la vía penal. A diferencia de su rival, el conjunto del 'Vasco' Arruabarrena' llega sin bajas aparentes y más bien con la reincorporación de Omar Abdulrahman, el denominado 'Messi árabe'. Foto: AFP 12:25 ¿Cómo llega Australia a este partido? Antes de este compromiso, los socceroos se midieron en choque amistoso por la fecha FIFA ante Jordania. Aunque empezaron perdiendo 1-0, lograron remontar 2-1 con goles de Bailey Wright y Awer Mabil. “Con los preparativos, tenemos que entrenar de la manera que queremos jugar y todo el mundo tiene que hacerlo. Estoy seguro de que cuando llegue el juego estaremos entusiasmados, y si todos están en eso, podemos obtener el resultado y progresar”, declaró un entusiasmado Boyle. Foto: AFP 11:46 ¿Dónde juegan Australia vs. Emiratos Árabes? El escenario de este encuentro será el estadio Ahmad Bin Ali, también conocido como estadio Al Rayyan, ubicado en la ciudad de Rayán, Qatar. Foto: FIFA 11:29 ¿Cómo ver ONLINE el Australia vs. Emiratos Árabes? Si no quieres perderte la transmisión de Australia vs. Emiratos Árabes por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes. 10:22 ¿Cómo va el historial entre Australia vs. Emiratos Árabes Unidos? Las dos selecciones de la confederación asiática se han medido seis veces en total (eliminatorias, amistosos y Copa Asia). El balance es favorable para los socceroos. Foto: composición/AFP - Emiratos Árabes 1-0 Australia | 25.01.19 - Australia 2-0 Emiratos Árabes | 28.03.17 - Emiratos Árabes 0-1 Australia | 06.09.16 - Australia 2-0 Emiratos Árabes | 27.01.15 - Emiratos Árabes 0-0 Australia | 10.10.14 - Emiratos Árabes 0-0 Australia | 05.05.11. 09:41 ¿Qué canal transmite Australia vs. Emiratos Árabes Unidos? Para la región sudamericana, el canal encargado de televisar este Australia vs. Emiratos Árabes Unidos será ESPN 2 en la TV por cable y/o satélite. 09:39 ¿Cuándo y a qué hora juegan Australia vs. Emiratos Árabes Unidos? El duelo Australia vs. Emiratos Árabes Unidos se podrá seguir desde la 1.00 p. m. (hora peruana) de este martes 7 de junio. Conoce la guía de horarios para otros países de la región. - Colombia: 1.00 p. m. - Ecuador: 1.00 p. m. - México: 1.00 p. m. - Perú: 1.00 p. m. - Bolivia: 2.00 p. m. - Chile: 2.00 p. m. - Paraguay: 2.00 p. m. - Venezuela: 2.00 p. m. - Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m. - Argentina: 3.00 p. m. - Brasil: 3.00 p. m. - Uruguay: 3.00 p. m. - España: 8.00 p. m. 09:37 Sigue en La República Deportes la previa de Australia vs. Emiratos Árabes Unidos Damos la bienvenida a esta transmisión ONLINE del repechaje asiático Australia vs. Emiratos Árabes Unidos. Aquí podrás encontrar toda la información de último minuto acerca de este cotejo que decidirá al rival de la selección peruana.

Emiratos Árabes vs. Australia: previa

Ambas selecciones llegan a esta instancia luego de haber terminado en tercer lugar en cada uno de los grupos de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas. Previo a este partido, Australia tuvo un encuentro amistoso ante Jordania. Aunque empezó perdiendo 1-0, logró remontar 2-1 con goles de Bailey Wright y Awer Mabil.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos viene también de jugar un partido amistoso ante Gambia, el cual terminó igualado 1-1. Para este encuentro, el técnico Arruabarrena podría alinear a Omar Abdulrahman, el denominado ‘Messi árabe’.

Emiratos Árabes vs. Australia: ficha del partido

Partido Emiratos Árabes vs. Australia ¿Cuándo juegan? Martes 7 de junio ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Al Rayyan Stadium ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Emiratos Árabes vs. Australia: posibles alineaciones

Emiratos Árabes: Khalid Eisa, Abdulaziz Hussain, Khalifa Al Hammadi, Bandar Al-Ahbabi, Walid Abbas, Majed Hassan, Abdalla Ramadan, Omar Abdulrahman, Caio Canedo, Ali Mabkhout y Mohamed Al-Maazmi.

Australia: Mathew Ryan, Fran Karacic, Kye Rowles, Nailey Wright, Alan Davidson, Kennth Dougall, Aaron Mooy, Awer Mabil, Riley McGree, Ajdin Hrustic y Jamie MacLaren.

Emiratos Árabes vs. Australia: historial

Emiratos Árabes 1-0 Australia | 25.01.19

Australia 2-0 Emiratos Árabes | 28.03.17

Emiratos Árabes 0-1 Australia | 06.09.16

Australia 2-0 Emiratos Árabes | 27.01.15

Emiratos Árabes 0-0 Australia | 10.10.14

Emiratos Árabes 0-0 Australia | 05.05.11.

¿A qué hora ver Emiratos Árabes vs. Australia EN VIVO?

El partido por el repechaje mundialista entre Australia vs. Emiratos Árabes se llevará a cabo este martes 7 de junio, desde la 1.00 p. m. (hora peruana). Repasa aquí la programación según tu país.

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver Emiratos Árabes vs. Australia EN VIVO?

Para la región sudamericana, el canal encargado de televisar este Australia vs. Emiratos Árabes Unidos será ESPN 2 en la TV por cable o satélite.

¿Qué canal es ESPN 2 para Perú?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Dónde ver Emiratos Árabes vs. Australia EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Emiratos Árabes vs. Australia?

Para acceder a Star Plus para ver el Emiratos Árabes vs. Australia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE GRATIS el partido de Emiratos Árabes vs. Australia?

Si quieres seguir en internet el Emiratos Árabes vs. Australia, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Cómo van las apuestas para el Australia vs. Emiratos Árabes?

A un día para el encuentro, así marchan las cuotas de este partidos según las principales casas de apuestas: