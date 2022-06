[EN VIVO] Dinamarca vs. Austria: ¿a qué hora juegan el partido por la Nations League?

Dinamarca vs. Austria EN VIVO se juega este lunes 6 de junio por la segunda fecha del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League. El encuentro, programado para la 1.45 p. m. (hora peruana), se disputará en el Estadio Ernst Happel y será transmitido por la señal de Star Plus. En caso no puedas ver el partido en esa señal, La República Deportes tendrá una transmisión EN DIRECTO con el minuto a minuto, las alineaciones oficiales y las principales incidencias del cotejo.

Dinamarca vs. Austria: ficha del partido

Partido Dinamarca vs. Austria Fecha Lunes 6 de junio Hora 1.45 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Estadio Ernst Happel

¿Cuándo y a qué hora juegan Dinamarca vs. Austria?

El partido entre Dinamarca vs. Austria por la UEFA Nations League 2022 se jugará este lunes 6 de junio, desde la 1.45 p. m. (hora peruana).

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver Dinamarca vs. Austria?

La transmisión del Dinamarca vs. Austria estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus. A continuación, podrás ver la parrilla de canales de acuerdo a tu país.

Argentina: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

Perú: ESPN y Star Plus

Uruguay: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver Dinamarca vs. Austria en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Dinamarca vs. Austria, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Dinamarca vs. Austria ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Dinamarca vs. Austria por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

PUEDES VER: Ricardo Gareca partió a Qatar para conocer el rival de la selección peruana en el repechaje

Dinamarca vs. Austria: últimos partidos

Dinamarca 1-0 Austria | Eliminatorias Qatar 2022 | 21.10.2021

Austria 0-4 Dinamarca | Eliminatorias Qatar 2022 | 31.03.2021

Dinamarca 2-0 Austria | Amistoso Internacional | 16.10.2018

Austria 2-1 Dinamarca | Amistoso Internacional | 03.03.2010

Dinamarca vs. Austria: posibles alineaciones

Dinamarca : Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Victor Nelsson; Daniel Wass, Thomas Delaney, Pierre-Emile Hojbjerg, Joakim Maehle; Andreas Skov Olsen, Christian Eriksen, Andreas Cornelius.

: Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Victor Nelsson; Daniel Wass, Thomas Delaney, Pierre-Emile Hojbjerg, Joakim Maehle; Andreas Skov Olsen, Christian Eriksen, Andreas Cornelius. Austria: Heinz Lindner; Maximilian Wöber, Gernot Trauner, Kevin Danso; Marcel Sabitzer, Andreas Weimann, Christoph Baumagartner, Konrad Laimer, Christopher Trimmel; Michael Gregoritsch.

¿Dónde juegan Dinamarca vs. Austria?

El partido entre Dinamarca y Austria se jugará en el Estadio Ernst Happel, ubicado en Viena, Austria. El recinto inaugurado el 11 de julio de 1931 tiene capacidad para 50.865 espectadores.