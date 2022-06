¿A qué hora juegan Argentinos Juniors vs. Aldosivi EN VIVO por la Liga Profesional 2022?

Argentinos Jrs. vs. Aldosivi EN VIVO se miden por la fecha 1 de la Liga Profesional 2022 de Argentina, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario argentino). El duelo en el estadio Diego Armando Maradona va por la señal de TNT Sports, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE para este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado, a través de La República Deportes.

Argentinos Juniors vs. Aldosivi: ficha del partido

Partido Argentinos Juniors vs. Aldosivi ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 6 de junio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Diego Armando Maradona ¿En qué canal? TNT Sports

¿A qué hora juegan Argentinos Juniors vs. Aldosivi?

En Argentina, el duelo Argentinos Juniors vs. Aldosivi irá desde las 9.30 p. m. (7.30 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (martes 7).

¿Qué canal transmite Argentinos Juniors vs. Aldosivi?

En la TV argentina, el canal encargado de emitir el Argentinos Juniors vs. Aldosivi será TNT Sports.

Argentina: TNT Sports

Bolivia: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: TyC Sports, Vix, Fanatiz.

¿Cómo ver Argentinos Juniors vs. Aldosivi por internet?

Si quieres seguir la transmisión de Argentinos Juniors vs. Aldosivi por internet, sintoniza las señales de los servicios de streaming TNT Sports GO (en Argentina) y Star Plus (en el extranjero). En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes informarte a través de la cobertura ONLlNE de La República Deportes.

Últimos partidos de Argentinos Juniors vs. Aldosivi

Aldosivi 3-2 Argentinos Juniors | 06.12.21

Aldosivi 1-3 Argentinos Juniors | 02.05.21

Aldosivi 1-4 Argentinos Juniors | 30.11.20

Argentinos Juniors 0-1 Aldosivi | 06.11.20

Aldosivi 0-0 Argentinos Juniors | 03.08.19.

Alineaciones probables de Argentinos Juniors vs. Aldosivi

Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Torren y Lucas Villalba; Thiago Nuss, Fausto Vera, Matías Galarza y Mariano Bíttolo; Gabriel Carabajal, Nicolás Reniero y Gastón Verón

Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñìguez, Mario López Quintana, Nahuel Valentini y Fernando Román; Leandro Maciel, Marcelo Meli y Uriel Ramírez; Matías Pisano, Martín Cauteruccio y Braian Martínez.

¿Dónde juegan Argentinos Juniors vs. Aldosivi?

El escenario de este compromiso será el estadio Diego Armando Maradona, recinto deportivo ubicado con capacidad para 26.000 espectadores, propiedad del Club Atlético Argentinos Juniors.