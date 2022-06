¿Dónde se jugará el Australia vs. Emiratos Árabes por el repechaje asiático?

Australia y Emiratos Árabes se miden este 7 de junio desde la 1.00 p. m. (hora peruana) por el pase al repechaje continental, donde enfrentarán a la selección peruana el 13 del mismo mes. Los emiratíes sueñan con poder volver a una Copa del Mundo tras 32 años, mientras que los socceroos quieren decir presente en Qatar; en caso clasificar, volverían a compartir grupo con Francia y Dinamarca.

¿Dónde se jugará el Australia vs. Emiratos Árabes?

El estadio Ahmed bin Ali será la plaza que albergue el repechaje asiático entre Australia y Emiratos Árabes. En ese lugar, el equipo Al-Rayyan Sports Club —donde juega James Rodríguez— hace de local y tiene capacidad para 44.740 espectadores.

Interiores del estadio Ahmed Bin Ali. Foto: difusión

¿En qué canal de Perú se podrá ver el Australia vs. Emiratos Árabes?

El canal encargado de transmitir el Emiratos Árabes vs. Australia será ESPN 2 para toda Sudamérica, además de la plataforma de streaming Star Plus. A continuación te mostraremos la parrilla de señales según los países de nuestro continente.

Argentina: ESPN 2, Star Plus

Bolivia: ESPN 2, Star Plus

Chile: ESPN 2, Star Plus

Colombia: ESPN 2, Star Plus

Ecuador: ESPN 2, Star Plus

México: ESPN, Star Plus

Paraguay: ESPN 2, Star Plus

Perú: ESPN 2, Star Plus

Uruguay: ESPN 2, Star Plus

Venezuela: ESPN 2, Star Plus.

¿Qué canal es ESPN 2 para Perú?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver Australia vs. Emiratos Árabes ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Australia vs. Emiratos Árabes por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.