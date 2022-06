Alemania vs. Inglaterra: horario para ver el duelo por la UEFA Nations League EN VIVO

Alemania vs. Inglaterra EN VIVO se miden este martes 7 de junio por la segunda fecha de la UEFA Nations League. Este atractivo choque se jugará en el Allianz Arena de Munich, con transmisión de Star Plus y la mejor cobertura ONLINE la encontrarás en La República Deportes. Encuentra aquí la hora y demás detalles del compromiso donde dos colosos del fútbol buscan su primera victoria en el torneo.

Alemania apenas empató 1-1 con Italia en la primera jornada, mientras que Inglaterra cayó 1-0 en su visita a Hungría. La ‘Mannschaft’ buscará un triunfo y de paso vengarse por la derrota 2-0 ante este rival en los octavos de final de la Euro 2021. Por su parte, los ‘Three Lions’ quieren sumar sus primeros puntos y retomar la contundencia mostrada en las eliminatorias a Qatar 2022.

Alemania vs. Inglaterra: ficha del partido

Partido Alemania vs. Inglaterra ¿Cuándo juegan? Martes 7 de junio ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Allianz Arena, Munich ¿En qué canal? Star Plus

Alemania no pasó del empate 1-1 con Italia en la primera fecha. Foto: AFP

¿A qué hora juega Alemania vs. Inglaterra?

El compromiso Alemania vs. Inglaterra por la UEFA Nations League inicia a las siguientes horas, según el país:

Perú: 1.45 p. m.

1.45 p. m. México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Alemania vs. Inglaterra?

Estos son los canales que transmitirán el Alemania vs. Inglaterra EN VIVO en cada país:

Perú: Star +

Star + México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fubo Sports Network, ViX

Colombia: Star +

Ecuador: Star +

Venezuela: Star +

Bolivia: Star +

Paraguay: Star +

Chile: Star +

Argentina: Star +

Uruguay: Star +

España: UEFA TV, ZDF (M+ Astra).

Inglaterra no pudo con Hungría en la primera fecha de la Nations League. Foto: AFP

¿Dónde ver Alemania vs. Inglaterra EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión de este encuentro por la UEFA Nations League está disponible a través de Star Plus en Sudamérica. Si no cuentas con esta opción, conéctate a La República Deportes, que te traerá la cobertura más completa del Alemania vs. Inglaterra EN VIVO ONLINE GRATIS, con todas las incidencias y el minuto a minuto.

Alemania vs. Inglaterra: alineaciones probables

Alemania: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz.

Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. Inglaterra: Pickford; James, Stones, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Phillips, Saka; Sterling, Kane y Grealish.

¿Dónde se jugará el partido Alemania vs. Inglaterra?

El escenario del Alemania vs. Inglaterra por la UEFA Nations League será el Allianz Arena, habitual escenario del Bayern Munich y de la selección alemana, con capacidad para 70.000 espectadores en competencias internacionales.

¿Cuánto paga el partido Alemania vs. Inglaterra?

A continuación, te compartimos las cuotas de las casas de apuestas para el partido Alemania vs. Inglaterra: