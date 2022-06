Perú vs. Nueva Zelanda: la Blanquirroja, camino al sueño mundialista

El desafío más grande de la selección peruana será el 13 de junio, pero sin duda alguna dejar buenas sensaciones hoy (10:30 a.m.) ante Nueva Zelanda será importante. La Bicolor enfrenta a un viejo conocido como tarea preliminar a lo que serán los últimos 90 minutos de recorrido en su camino a Qatar 2022. Vencer a Nueva Zelanda es la consigna, pero lo más importante para el equipo de todos es sumar minutos juntos previo al repechaje.

Con algunas ausencias obligadas y por precaución, la Blanquirroja saldrá al campo del RCDE Stadium de Barcelona sin Renato Tapia y Luis Advíncula, habituales titulares, por lesión. Tras el reconocimiento de campo, el ‘Tigre’ definió el once y dejó claro que, si bien echará al campo a sus mejores piezas, no arriesgará nada.

Por su parte, el entrenador de los ‘All Whites’, Danny Hay, explicó que Chris Wood, su hombre gol, está “llevando un poco de molestias” en el tendón de Aquiles, lo que le impidió realizar esfuerzo físico en las recientes sesiones.

Perú será también la última prueba de Nueva Zelanda antes de enfrentar a Costa Rica el 14 de junio por el repechaje de Qatar 2022, por lo que desea contar con su equipo completo. “Wood está bastante seguro de que no lo detendrá cuando lleguemos a ese gran espectáculo. Tomaremos algunas decisiones en función de cómo se sientan los jugadores en cuanto a su preparación mental y física. No queremos correr ningún riesgo”, señaló el DT.

El once de la Bicolor sería con Pedro Gallese en el arco; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco en la zona defensiva; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún y Sergio Peña en el mediocampo; poniendo a André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula en la parte delantera.

Mentalizado

Precisamente fue Lapadula quien tomó la palabra previo al duelo de hoy en Barcelona. El delantero que luchó hasta hace unas semanas el ascenso con el Benevento de Italia no dudó en hacer público lo que significa el repechaje en su carrera.

“Yo ahora solo tengo la responsabilidad de lograr el sueño de clasificar al Mundial. Nunca tuve cábalas en mi vida, solo creo en el trabajo, porque con trabajo siempre se gana y así me preparo siempre. Siempre hay que tener ambición en la vida. ¿Cómo me veo el 13 en Doha? Feliz, ojalá podamos cumplir nuestro sueño. El partido ante Nueva Zelanda servirá muchísimo para llegar bien al repechaje”, señaló un Gianluca sonriente tras dar a conocer detalles de la interna de la Bicolor.

Concentrado. Lapadula dijo estar al 110% e irá desde la partida hoy ante Nueva Zelanda. Foto: difusión

“Estoy muy motivado para el partido de mañana (hoy) y también para el repechaje. Estamos todos listos para sacar adelante este momento tan importante. La selección atraviesa por un gran momento, está muy unida. Con el ‘Cholito’ Cueva me llevo muy bien y esa buena relación ayuda mucho también para hacer bien las cosas en la cancha”, acotó.

‘Lapagol’ habló sobre la responsabilidad de ser la carta gol en el equipo del ‘Tigre’ y puso paños fríos al malestar que aqueja en el tobillo.

“¿Si es una responsabilidad reemplazar a Guerrero? Paolo y Farfán son históricos y nadie podrá reemplazarlos. Ellos son grandísimos jugadores y me han ayudado mucho. Yo prefiero tener siempre la responsabilidad para algo y en este momento tengo la responsabilidad de lograr el sueño de llegar al Mundial. Me siento al 110%, el hielo en el tobillo solo es por prevención, me siento muy bien”, finalizó el atacante de la Bicolor.

“Enfrentar a Perú será especial”