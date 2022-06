Perú vs. Australia o Emiratos Árabes: fecha, hora y canal del repechaje por el Mundial

Perú jugará, por segunda ocasión consecutiva, el repechaje internacional con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo. En esta oportunidad, la selección nacional jugará contra el ganador de la definición asiática entre Australia y Emiratos Árabes en el Estadio Ahmed bin Ali de Qatar. El encuentro está programado para el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana). Además, el duelo será transmitido por Movistar Deportes y Latina TV para todo el país.

Repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes: ficha del partido

Partido Perú vs. Australia o Emiratos Árabes Fecha Lunes 13 de junio Hora 1.00 p. m. (hora peruana) Canal Movistar Deportes y Latina TV Lugar Estadio Ahmed bin Ali

¿Cuándo juegan el repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes?

El repechaje internacional entre Perú vs. Australia o Emiratos Árabes se jugará el lunes 13 de junio.

¿A qué hora es el repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes?

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Qatar: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes?

El repechaje entre Perú vs. Australia o Emiratos Árabes será transmitido por la señal de Movistar Deportes y Latina Televisión para todo el territorio peruano. También puedes ver el cotejo por internet a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.

¿Qué canal es Latina Televisión?

DirecTV: canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD)

Movistar TV: canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD)

Claro TV: canal 2 (SD) y 502 (HD)

Star Globalcom: canal 11.

¿Qué canal es Movistar Deportes?

Movistar TV (satélite): canal 103 (SD) y 803 (HD).

Movistar TV (cable): canal 3 (SD) y 703 (HD).

¿Dónde ver el repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del el repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal GolPerú. En caso no tengas acceso al mismo, recuerda que puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan el repechaje Perú vs. Australia o Emiratos Árabes?

El repechaje entre Perú vs. Australia o Emiratos Árabes se va a jugar en el Estadio Ahmed bin Ali de la ciudad de Rayán, Qatar. El recinto inaugurado en 2019 tendrá una capacidad para 44.740 espectadores.

El estadio Ahmed bin Ali fue reconstruido desde sus cimientos. Foto: Qatar 2022

¿Cuándo juegan Australia vs. Emiratos Árabes Unidos?

El partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos se va a jugar el 7 de junio del 2022 a la 1.00 p. m. (hora peruana). Para la televisión internacional, este cotejo irá por las señales de DAZN, Paramount+ y la app Onefootball. En territorio peruano, podrás seguir el minuto a minuto por internet a través de La República Deportes.